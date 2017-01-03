Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал престижного турнира WTA Premier с призовым фондом 1 млн долл Brisbane Intaernational в Брисбене (Австралия).
В матче второго раунда харьковчанка во вторник в упорном матче за 2 часа 22 минуты сломила сопротивление американской теннисистки Шелби Роджерс - 7:5, 2:6, 7:5, сообщает Укринформ.
За выход в полуфинал Свитолина поспорит с победительницей матча между первой ракеткой мира Ангелик Кербер и Эшли Барти из Австралии.
Напомним, что на старте турнира украинка, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, нанесла поражение олимпийской чемпионке Рио-2016 Монике Пуиг из Пуэрто-Рико - 6:3, 6:3.
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