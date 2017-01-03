"Финикс" с украинцем Лэнем проиграл "Лос-Анджелес Клипперс"

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на вторник состоялись восемь матчей, в одном из которых команда украинца Алексея Лэня "Финикс Санс" проиграла "Лос-Анджелес Клипперс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 98:109.

Лэнь набрал 10 очков и совершил 7 подборов, но это никак не помогло "солнечным" справиться с натиском соперника.

"Клиперс" выиграл три из четырех четвертей с общей разницей "+13" - 27:26, 37:32, 25:18 - позволив сопернику выиграть с минимальным преимуществом лишь заключительную четвертую 12-минутку, 20:22.

"Кливленд" – "Новый Орлеан" 90:82 (15:22, 29:21, 23:26, 23:13)

К: Джеймс (26 + 7 подборов + 6 передач), Фрай (14), Фелдер (12), Джефферсон (12 + 12 подборов), Лав (12 + 11 подборов), Томпсон (2 + 9 подборов)

НО: Хилд (20), Дэвис (20 + 17 подборов), Холидэй (11 + 13 передач), Хилл (6), Каннингем (6)

"Милуоки" – "Оклахома Сити" 98:94 (22:30, 28:26, 29:16, 19:22)

М: Адетокумбо (26 + 10 подборов), Паркер (19), Монро (15 + 7 подборов), Брогдон (12), Хенсон (12)

О: Уэстбрук (30 + 7 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Адамс (20 + 8 подборов + 3 блок-шота), Оладипо (18), Кристон (11), Абринес (6)

Бруклин – Юта 89:101 (26:24, 26:26, 18:20, 19:31)

Б: Букер (17 + 15 подборов), Лопез (14), Уайтхэд (12), Холлис-Джефферсон (11), Килпатрик (8)

Ю: Хэйворд (30), Мак (15), Худ (15), Гобер (15 + 16 подборов), Джонсон (7), Диао (6), Инглс (5 + 9 подборов)

"Нью-Йорк" – "Орландо" 103:115 (32:33, 27:34, 21:25, 23:23)

НЙ: Энтони (19 + 7 подборов), Роуз (18), Ли (14), Дженнингс (12), Томас (10), Кузминскас (9), Ноа (8 + 10 подборов)

О: Микс (23), Гордон (22 + 6 передач), Ибака (22), Вучевич (14 + 13 подборов), Пэйтон (13 + 14 передач), Грин (10)

Чикаго – Шарлотт 118:111 (25:23, 33:34, 24:28, 36:26)

Ч: Батлер (52 + 12 подборов + 6 передач), Миротич (12), Макдермотт (11), Картер-Уильямс (10 + 9 подборов), Грант (9 + 6 передач), Валентайн (9), Гибсон (6 + 7 подборов)

Ш: Уокер (34 + 11 подборов), Батюм (19), Лэмб (15), Хоуз (10), Уильямс (9)

"Хьюстон" – "Вашингтон" 101:91 (14:29, 27:24, 37:17, 23:21)

Х: Гордон (31), Харден (23 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь), Харрелл (14 + 9 подборов), Ариза (10), Нене (9), Андерсон (8)

В: Бил (27), Уолл (18 + 12 передач + 5 потерь), Гортат (13 + 14 подборов), Моррис (12 + 8 подборов), Портер (8)

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Финикс" 109:98 (27:26, 37:32, 25:18, 20:22)

ЛАК: Редик (22), Кроуфорд (18 + 7 подборов), Фелтон (16), Мба а Муте (13), Басс (10), Риверс (9), Джордан (9 + 20 подборов), Спейтс (9)

Ф: Уоррен (24 + 8 подборов), Бледсо (22 + 8 подборов + 9 передач), Букер (13), Чендлер (12), Лэнь (10 + 7 подборов), Такер (6 + 12 подборов)

"Голден Стэйт" – "Денвер" 127:119 (35:33, 33:31, 26:21, 33:34)

Г: Томпсон (25), Карри (22), Дюрант (21), Грин (15 + 10 подборов + 13 передач + 5 потерь), Кларк (12), Пачулия (11 + 9 подборов), МакГи (9)

Д: Чендлер (21), Йокич (21 + 13 подборов), Галлинари (19 + 8 подборов), Нуркич (15), Бартон (14 + 7 подборов), Харрис (11).

Cсылки по теме: