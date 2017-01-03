Ассоциация спортивной прессы призвала аннулировать все мировые рекорды в лёгкой атлетике

Председатель Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло обратился с открытым письмом к президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу, в котором призвал ассоциации обнулить все мировые рекорды.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе AIPS, передает Znaj.ua.

Как отмечается в релизе, борьба с допингом в легкой атлетике зашла уже так далеко, что многие чемпионы, которые ставили рекорды, оказались нарушителями антидопинговых правил, их результаты были аннулированы.

По мнению Мерло, обнуление рекордов позволит дать новую надежду молодым спортсменам на то, что они смогут войти в историю спорта, не прибегая к допингу.

Напомним, что ранее IAAF временно отстранила от соревнований российскую федерацию легкой атлетики после того, как независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Поэтому российские легкоатлеты пропустили Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

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