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NEWSru.ua // Спорт // Вторник, 3 января 2017 г.
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Назван первый победитель ралли "Дакар-2017"
время публикации: 09:54
последнее обновление: 12:45
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В столице Парагвая Асунсьоне стартовало одно из самых престижных ралли в мире авто - и мото-спорта "Дакар 2017". Первым победителем стал мотогонщик француз Ксавье де Султре

В столице Парагвая Асунсьоне стартовало одно из самых престижных ралли в мире авто- и мотоспорта "Дакар 2017". Первым победителем стал мотогонщик француз Ксавье де Султре. Об этом сообщается на странице соревнований в Twitter.

"Француз Ксавье де Султре показал победу на первом этапе", - говорится в сообщении.

По традиции, соревнования проходят в четырех категориях - авто, мото, квадроциклы и грузовики. Всего запланировано 12 этапов, каждый из которых будет длиться ровно один день.

В этом году гонки пройдут по территории Парагвая, Боливии и Аргентины.

Всего на старт выйдут 316 транспортных средств из 59 стран мира.

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