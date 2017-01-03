Назван первый победитель ралли "Дакар-2017"

В столице Парагвая Асунсьоне стартовало одно из самых престижных ралли в мире авто- и мотоспорта "Дакар 2017". Первым победителем стал мотогонщик француз Ксавье де Султре. Об этом сообщается на странице соревнований в Twitter.

"Француз Ксавье де Султре показал победу на первом этапе", - говорится в сообщении.

По традиции, соревнования проходят в четырех категориях - авто, мото, квадроциклы и грузовики. Всего запланировано 12 этапов, каждый из которых будет длиться ровно один день.

В этом году гонки пройдут по территории Парагвая, Боливии и Аргентины.

Всего на старт выйдут 316 транспортных средств из 59 стран мира.

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