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NEWSru.ua // Спорт // Вторник, 3 января 2017 г.
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Около 200 российских легкоатлетов подозревают в употреблении допинга
время публикации: 22:39
последнее обновление: 22:39
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Около 200 российских легкоатлетов подозревают в употреблении допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) около 200 имен российских легкоатлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

"IAAF были направлены имена около 200 россиян, предоставленных Независимой комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена, передает Сегодня.ua.

Исходя из сведений и доказательств из доклада Макларена, а также иной информации, будут приниматься решения при рассмотрении заявок спортсменов, желающих получить доступ к международным стартам в качестве нейтральных", – говорится в пресс-релизе IAAF.

Один из критериев получения индивидуального допуска к международным соревнованиям требует от россиян показать, что они не были непосредственно вовлечены в какие-либо антидопинговые нарушения из-за деятельности национальной федерации.

В качестве других критериев называются причастность тренеров, врачей и других специалистов, работавших со спортсменом, к совершению каких-либо нарушений антидопинговых правил, а также количество сданных спортсменом допинг-проб в соответствующий период.

Ранее сегодня сообщалось, что председатель Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло обратился с открытым письмом к президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу, в котором призвал ассоциации обнулить все мировые рекорды. По мнению Мерло, обнуление рекордов позволит дать новую надежду молодым спортсменам на то, что они смогут войти в историю спорта, не прибегая к допингу.

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