Испанский "Райо Вальекано" предложил Зозуле вернуться в клуб

Испанский "Райо Вальекано" предложил украинскому нападающему Роману Зозуле вернуться в клуб.

Как сообщает AS, руководство мадридской команды гарантирует футболисту при этом полную безопасность. Отмечается, что свой ответ Зозуля должен дать не позже понедельника. Если же футболист примет решение остаться в "Бетисе", то он не сможет принимать участие в оставшихся матчах сезона.

В "Райо Вальекано" также заявили, что те фанаты, которые выступили с обвинением в адрес украинца, предстанут перед судом. В их отношении уже открыты уголовные дела за принуждение украинца покинуть клуб.

Напомним, что Роман Зозуля является футболистом "Бетиса". Этой зимой он подписал арендное соглашение с "Райо Вальекано", однако из-за агрессивных действий местных фанатов он был вынужден покинуть клуб.

Ранее футболисты "Бетиса" выразили поддержку украинскому форварду.

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