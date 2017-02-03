Испанский "Райо Вальекано" предложил Зозуле вернуться в клуб

Испанский "Райо Вальекано" предложил украинскому нападающему Роману Зозуле вернуться в клуб.
Как сообщает AS, руководство мадридской команды гарантирует футболисту при этом полную безопасность. Отмечается, что свой ответ Зозуля должен дать не позже понедельника. Если же футболист примет решение остаться в "Бетисе", то он не сможет принимать участие в оставшихся матчах сезона.
В "Райо Вальекано" также заявили, что те фанаты, которые выступили с обвинением в адрес украинца, предстанут перед судом. В их отношении уже открыты уголовные дела за принуждение украинца покинуть клуб.
Напомним, что Роман Зозуля является футболистом "Бетиса". Этой зимой он подписал арендное соглашение с "Райо Вальекано", однако из-за агрессивных действий местных фанатов он был вынужден покинуть клуб.
Ранее футболисты "Бетиса" выразили поддержку украинскому форварду.
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