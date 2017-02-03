Свитолина вышла в полуфинал турнира в Тайбэе

Первая "ракетка" Украины и 13-й номер мировой классификации Элина Свитолина выиграла третий поединок на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) International Taiwan Open в Китайском Тайбэе с призовым фондом $250 тысяч.

В четвертьфинале 22-летняя харьковчанка, посеянная здесь под первым номером, за 1 час 55 минут обыграла в пятницу 181-ю "ракетку" мира Онс Жабер из Туниса - 6:1, 3:6, 7:6 (7:4), сообщает Укринформ.

В решающем сете украинка отыграла четыре матч-бола, после чего вырвала победу на тай-брейке.

В субботнем полуфинале Свитолина встретится с победительницей противостояния Мэнди Минелла (Люксембург) - Чжу Линь (Китай). Вторую путевку в финал International Taiwan Open разыграют Луция Шафаржова из Чехии и китаянка Пэн Шуай.

Напомним, совсем недавно на Australian Open Свитолина дошла до третьего круга в одиночном разряде и до полуфинала в миксте.

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