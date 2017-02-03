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NEWSru.ua // Спорт // Пятница, 3 февраля 2017 г.
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За Финал футбольной ЛЧ-2019 соревнуются Баку и Мадрид
время публикации: 22:54
последнее обновление: 22:54
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За Финал футбольной ЛЧ-2019 соревнуются Баку и Мадрид

Финал футбольной Лиги чемпионов 2019 года пройдет в Мадриде или Баку.

Эти города подали заявку на проведение решающего матча самого престижного европейского клубного турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

Стадион "Олимпийский" столицы Азербайджана в 2020 году примет матчи чемпионата Европы. В Мадриде финал может пройти на новой арене клуба "Атлетико", которая будет носить название "Метрополитано". Ее открытие планируется в 2017-м.

Напомним, что финал Лиги чемпионов 2018 года состоится в Украине, на киевском НСК "Олимпийский".

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Пятница, 3 февраля 2017 г.  

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