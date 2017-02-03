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NEWSru.ua // Спорт // Пятница, 3 февраля 2017 г.
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"Кременчук" вернул себе лидерство в Украинской хоккейной лиге
время публикации: 09:02
последнее обновление: 09:02
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"Кременчук" вернул себе лидерство в Украинской хоккейной лиге

В Броварах (Киевская обл.) завершился матч 34-го тура Украинской хоккейной лиги, а котором "Дженералз" принимал "Кременчук" и проиграл со счетом 0:2, сообщает официальный сайт лиги.

Судьба матча решилась в первом периоде. В другом матче дня "Белый Барс" на своей площадке в Белой Церкви принимал "Кривбасс" из Кривого Рога и проиграл со счетом 3:4.

34 тур. "Дженералз" - "Кременчук" - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – Гаврик (Кича, Игнатенко), 07:19, 0:2 - Луговой (Дегтярев), 14:33.

"Белый Барс" - "Кривбасс" - 3:4 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 - Секирко (Рябенко, Савченко-больш.), 05:39, 1:1 – Бабинец (Разумов, Даниленко), 15:32, 2:1 – Микулко (Даниленко, Дворецкий), 42:36, 2:2 – Попов (Алексюк, Савченко), 47:03, 3:2 – Дворецкий (Ромащенко, Лесников), 51:58, 3:3 - Попов (Афанасьев), 58:38, 3:4 – Куцевич (Белоусов, Попов), 61:20.

Турнирной положение:

1. Кременчук 34 игры/ 84 очка

2. Донбасс 34/84

3. Кривбасс 33/58

4. Дженералз 32/35

5. Белый Барс 33/24

6. Витязь 32/12

Ранее сообщалось, что "Будивельник" и "Химик" победили в чемпионате баскетбольной Суперлиги.

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