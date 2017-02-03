На Универсиаде-2017 биатлонистка Белкина принесла Украине первое "золото"

Биатлонистка Надежда Белкина пополнила первой золотой медалью копилку сборной Украины на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан). Белкина выиграла в пятницу, 3 февраля, гонку преследования на 10 км с четырмя огневыми рубежами, сообщает Укринформ.
Стартовав шестой, Надежда более чем на 20 секунд опередила россиянок Ольгу Шестерикову и Ларису Куклину.
Серебряный призер спринтерской гонки Яна Бондарь, лидируя перед последней стрельбой с полуминутным перевесом, допустила четыре промаха и финишировала четвертой.
Юлия Бригинец показала 11-й результат, Мария Кручова - 14-й, Яна Пустовалова - 16-й.
В активе сборной Украины уже 6 наград - 1 "золото", 2 "серебра" и 3 "бронзы".
Отметим, что на прошлой зимней Универсиаде в Испании и Словакии в 2015 году украинские атлеты-студенты завоевали 5 наград - 2 "золота", 1 "серебро" и 2 "бронзы".
Всемирные зимние студенческие игры-2017 пройдут до 8 февраля.
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