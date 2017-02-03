"Шахтёр" в Португалии разгромил "Ольборг" на турнире Atlantic Cup

Футболисты донецкого "Шахтера", находящиеся на тренировочном сборе в Португалии, провели второй поединок на товарищеском турнире Atlantic Cup.

На муниципальном стадионе "Бела Виста" в Алгарве "горняки" в пятницу уверенно обыграли датский "Ольборг" - 3:0, сообщает "Укринформ".

Успех "Шахтеру" принес дубль Марлоса, который на 34-й минуте ударом мимо вратаря завершил быструю комбинацию с участием Фреда и Лещука, а спустя две минуты реализовал пенальти за фол датчан против Бернарда. На 90-й минуте после верховой передачи Василия Кобина счет до розгромного довел Андрей Борячук.

В другом матче группы А встретятся лидер квартета шведский "Эребру", в активе которого победа над "Ольборгом" (1:0), и чешский клуб "Яблонец", обыгравший в серии 11-метровых "Шахтер" (2:2 в основное игровое время; 5:4 по пенальти).

В группе В Atlantic Cup играют хорватская "Риека", датский "Орхус", шведский "Юргорден" и венгерский "Дебрецен".

Решающие поединки на Atlantic Cup состоятся 6 и 7 февраля.

Напомним, первый официальный матч после зимнего межсезонья "Шахтер" сыграет 16 февраля в Испании, где встретятся с "Сельтой" в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Ответный поединок пройдет в Харькове 23 февраля.

Как сообщалось ранее, 1 февраля "Шахтер" деклассировал "Ольяненсе" на португальском сборе со счетом 3:0.

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