"Шахтёр" в Португалии разгромил "Ольборг" на турнире Atlantic Cup

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Футболисты донецкого "Шахтера", находящиеся на тренировочном сборе в Португалии, провели второй поединок на товарищеском турнире Atlantic Cup.
На муниципальном стадионе "Бела Виста" в Алгарве "горняки" в пятницу уверенно обыграли датский "Ольборг" - 3:0, сообщает "Укринформ".
Успех "Шахтеру" принес дубль Марлоса, который на 34-й минуте ударом мимо вратаря завершил быструю комбинацию с участием Фреда и Лещука, а спустя две минуты реализовал пенальти за фол датчан против Бернарда. На 90-й минуте после верховой передачи Василия Кобина счет до розгромного довел Андрей Борячук.
В другом матче группы А встретятся лидер квартета шведский "Эребру", в активе которого победа над "Ольборгом" (1:0), и чешский клуб "Яблонец", обыгравший в серии 11-метровых "Шахтер" (2:2 в основное игровое время; 5:4 по пенальти).
В группе В Atlantic Cup играют хорватская "Риека", датский "Орхус", шведский "Юргорден" и венгерский "Дебрецен".
Решающие поединки на Atlantic Cup состоятся 6 и 7 февраля.
Напомним, первый официальный матч после зимнего межсезонья "Шахтер" сыграет 16 февраля в Испании, где встретятся с "Сельтой" в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Ответный поединок пройдет в Харькове 23 февраля.
Как сообщалось ранее, 1 февраля "Шахтер" деклассировал "Ольяненсе" на португальском сборе со счетом 3:0.
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