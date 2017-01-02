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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 2 января 2017 г.
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Свитолина обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг в Брисбене
время публикации: 16:34
последнее обновление: 16:35
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Свитолина обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг в Брисбене

В Австралийском Брисбене продолжается первый турнир WTA сезона-2017, в котором украинка Элина Свитолина в одиночном разряде обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг из Пуэрто-Рико, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3.

Украинка уверенно провела встречу против соперницы, которая в августе прошлого года сенсационно выиграла Олимпиаду в Рио. В каждой из двух партий наша спортсменка сделала брейки, что позволило ей победить с солидным преимуществом.

В свою очередь, проигравшая в финале отборочных соревнований Екатерина Бондаренко попала в основную сетку, заменив травмированную соотечественницу Лесю Цуренко, в матче против итальянки Роберты Винчи.

Соперницы обменялись победами на тай-брейках (по 7:6) в первых двух партиях. А в решающем третьем сете Бондаренко подавала на матч при счете 5:4, но не сумела выиграть гейм. В итоге, в решающем тай-брейке третьего сета удача вновь была на стороне Винчи - 7:6 (счет тай-брейка 7:5).

В ночь на вторник, 3 января, по киевскому времени свой первый матч в новом году также проведет Александр Долгополов, которому предстоит встреча с экс-первым номером мирового рейтинга знаменитым испанцем Рафаэлем Надалем.

Как сообщалось, Brisbane International Premier проходит в Брисбене (Австралия) с 1 по 7 января. Призовой фонд турнира составляет 890 тысяч долларов.

Ранее 14-я ракетка мира украинка Элина Свитолина рассказала о своей главной задаче на предстоящий год – попасть в топ-10 мирового тенниса.

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