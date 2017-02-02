Стаховский заступился за Зозулю перед фанатами "Райо Вальекано"

Украинское спортивная сообщество встало на защиту футболиста Романа Зозули, которого испанские фанаты обвинили в нацизме. Из-за конфликта сорвался его переход в клуб "Райо Вальекано". В частности, ситуацию на своей странице в Twitter прокомментировал известный теннисист Сергей Стаховский.

"Дорогие фанаты" Райо Вальекано ". Похоже, что вы невежественны и ограниченные лица. Ваш клуб не заслуживает такого игрока, как Зозуля", - написал Стаховский.

Между тем агент Романа Зозули Владимир Кузьменко сообщил, что украинец еще имеет шанс сыграть в этом клубном сезоне, несмотря на то, что по правилам его уже не могут заявить в любой команде. Украинец был в заявке трех команд - "Днепр", "Бетиса" и "Райо Вальекано", формально он исчерпал лимит на сезон.

По словам агента, случай Зозули форс-мажорный, поэтому его представители будут вести переговоры с испанской федерацией, чтобы Роману позволили найти себе новую команду.

Напомним, фанаты испанского "Райо Вальекано" предупредили президента клуба Рауля Мартина Прессу, что выступают против трансфера Зозули из "Бетиса", поскольку не разделяют его политических взглядов.

"Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу", - говорится в заявлении болельщиков.

Фанаты "Райо" известны своими левыми взглядами, а Зозуля постоянно подерживает украинскую армию на Донбассе.

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