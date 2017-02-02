Бывший тренер сборной, "Динамо" и "Днепра" Павлов завершил карьеру

Известный украинский футбольный специалист 62-летний Николай Павлов завершил тренерскую карьеру.

Об этом пишет "Футбол 24".

"Я решил завершить тренерскую карьеру. Занимаюсь общественной деятельностью. Мы создали Всеукраинское объединение тренеров по футболу, где коллеги доверили мне пост президента. Потихоньку начинаем работать, размышляем над проектами", - рассказал Павлов.

Известный специалист считает, что его поколение должно дать дорогу молодым тренерам, которые имеют желание и возможности работать на самом высоком уровне.

Николай Павлов успешно работал с такими клубами как "Таврия", "Днепр", "Динамо", "Ворскла", "Ильичевец". Недолго (матч в 1992 году и два матча в 1994 году) он возглавлял сборную Украины. В сезоне 1994/95 Павлов стал чемпионом Украины с "Динамо", а в 2009 году выиграл Кубок Украины с "Ворсклой", обыграв в финале "Шахтер" 1: 0. С "Днепром" Павлов боролся серебряные и бронзовые медали чемпионата Украины в начале 90-х.

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