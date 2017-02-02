Игроки испанского "Бетиса" выступили в поддержку украинского футболиста: "Мы все – Зозуля!"

Футболисты "Бетиса" публично поддержали нападающего Романа Зозулю после скандально сорванного трансфера украинца в "Райо Вальекано" из-за ложных обвинений фанатов последнего в нацистских взглядах игрока.

Как информирует "Цензор.НЕТ", заявление игроков севильского клуба появилось на его официальном сайте, где также опубликовано фото собравшихся вместе футболистов.

"Мы здесь, чтобы выразить возмущение тем, что пережил наш партнер по команде Роман Зозуля в последние часы. Это публичное линчевание игрока, чей профессионализм и личное поведение с момента появления в команде безупречны", - говорится в тексте их заявления.

Футболисты "Бетиса" осудили обвинения, которым подвергся украинец, и напомнили, что происхождение этих обвинений связано с ложными новостями о значении футболки, в которой тот прибыл в Севилью (ряд испанских СМИ назвал герб Украины символом неонацистов). По их словам, каждый в команде мог оказаться жертвой подобного обращения.

Партнеры Зозули добавили, что знают о мерах, которые принимает Федерация футбола Испании для защиты своего одноклубника и обеспечения ему гарантий в максимальной безопасности. Также они выразили надежду, что все организации, которые должны отвечать за положительное восприятие испанского первенства, примут необходимые меры, чтобы имидж чемпионата не был испорчен неприемлемым поведением людей, которые выступают против ценностей футбола.

"Каждый должен понять, как легко нанести вред безо всякой причины. Выражаем нашу абсолютную поддержку Роману и его семье. Мы все - Зозуля", - говорится в заключение обращения.

Напомним, футболист приехал в "Райо Вальекано" в футболке с гербом Украины. Испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась, а вот фанаты не успокоились и даже вывесили баннер, чтобы Зозуля уезжал.

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