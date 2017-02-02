Следующим соперником Ломаченко стал американский чемпион по версии WBA. Поединок состоится 8 апреля

Определился следующий соперник украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко.

Им стал "регулярный" чемпион WBA американец Джейсон Соса, сообщает официальный сайт Ломаченко.

"Мы сами просили организовать бой с Ломаченко, так как очень хотим показать миру, что можем противопоставить одному из лучших бойцов в мире", - прокомментировал будущий бой Соса.

Промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что очень рад подобному бою, поскольку чемпионы мира по другим версиям отказались от поединка с украинским боксером. По версии промоутера, боксеры просто боятся выходить в ринг против Ломаченко.

Поединок Ломаченко — Соса состоится 8 апреля в США.

"Регулярным" чемпионом по версии WBA соперник Ломаченко стал в июне 2016 года – в 11-м раунде техническим нокаутом Соса побил опытного доминиканца Хавьера Фортуну. В ноябре Джейсон Соса в Монте-Карло по судейским запискам победил британца Стивена Смита, впервые защитив свой титул.

Ранее чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко бросил вызов другим чемпионам своего дивизиона.

Перед этим менеджер боксера Эгис Климас рассказал, что Ломаченко может провести свой следующий бой против чемпиона WBA Хезрееля Корралеса уже в апреле 2017 года.

Как сообщалось ранее, предполагалось, что 15 апреля Ломаченко встретится на ринге с мексиканцем Орландо Салидо.

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