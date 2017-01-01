"Финикс" с украинцем Лэнем проиграл "Юте"

В новогоднюю ночь (по киевскому времени) в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей регулярного чемпионата в одном из которых команда украинского легионера Алексея Лэня "Финикс Санс" уступила "Юте Джаз", сообщает официальный сайт лиги в Facebook.

Матч завершился со счетом 91:86 в пользу "джазменов".

Алексей Лэнь провел на площадке 23 минуты, набрав за это время 4 очка (2/5 точных броска со средней дистанции), совершив 4 подбора, 1 блок-шот и 1 потерю.

Сакраменто — Мемфис 98:112 (20:21, 25:29, 22:32, 31:30)

Сакраменто: Казинс 26 (8 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Барнс (20 + 8 подборов), Толливер (16 + 6 подборов), Коллисон (16).

Мемфис: Конли (22 + 8 подборов), Грин (18 + 7 подборов), Рэндольф (14 + 6 подборов), Картер (14), Аллен (11), Дэниэлс (11).

Чикаго — Милуоки 96:116 (27:22, 24:27, 25:31, 20:36)

Чикаго: Батлер (26 + 7 подборов + 8 передач), Макдермотт (13), Лопес (12 + 13 подборов), Гибсон (11 + 5 подборов), Миротич (10).

Милуоки: Адетокумбо (35 + 7 подборов + 9 передач + 7 блок-шотов), Паркер (27 + 5 подборов), Брогдон (15 + 11 подборов + 12 передач), Монро (15 + 12 подборов).

Шарлотт — Кливленд 109:121 (28:25, 31:36, 23:28, 27:22)

Шарлотт: Уокер (37 + 5 подборов + 5 передач), Камински (15 + 5 подборов), Батюм (13 + 6 подборов + 8 передач), Кидд-Гилкрист (12 + 8 подборов), Уильямс (10).

Кливленд: Джеймс (32 + 6 подборов + 9 передач), Лав (28 + 10 подборов), Макрей (20), Фелдер (13), Томпсон (11 + 6 подборов).

Хьюстон — Нью-Йорк 129:122 (27:32, 42:23, 30:37, 30:30)

Хьюстон: Харден (53 + 16 подборов + 17 передач + 8 потерь), Андерсон (25 + 6 подборов), Гордон (15), Ариза (14), Харрелл (13).

Нью-Йорк: Дженнингс (32 + 5 подборов + 7 передач), Роуз (21 + 5 подборов + 7 передач), Ноа (15 + 16 подборов), Холидэй (15 + 6 подборов + 4 перехвата), Кузминскас (14), Томас (11).

Юта — Финикс 91:86 (29:29, 26:22, 21:20, 15:15)

Юта: Гобер (18 + 13 подборов), Хэйвард (18 + 9 подборов), Худ (13)

Финикс: Букер (20), Бледсо (19 + 8 подборов + 8 передач), Барбоса (12 + 5 подборов).

Оклахома — Клипперс 114:88 (33:12, 36:28, 27:28, 18:20)

Оклахома: Кантер (23 + 8 подборов), Уэстбрук (17 + 12 подборов + 14 передач), Оладипо (15), Арбинес (12), Адамс (11 + 5 подборов).

Клипперс: Басс (18 + 6 подборов), Спейтс (18 + 5 подборов), Риверс (14), Джордан (9 + 11 подборов).

Отметим, украинский центровой клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санз" Алексей Лэнь попал в список лучших легионеров по версии авторитетного американского издания ESPN.

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