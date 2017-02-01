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Коммунистические ультрас испанского "Райо Вальекано" назвали Зозулю нацистом
время публикации: 10:47
последнее обновление: 10:50
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Коммунистические ультрас испанского "Райо Вальекано" назвали Зозулю нацистом

Фанаты испанского "Райо Вальекано" предупредили президента клуба Рауля Мартина Прессу, что выступают против трансфера украинского полузащитника Романа Зозули из "Бетиса", поскольку не разделяют его политические взгляды. Об этом сообщает Сhampionat.com.

"Мартин Пресса! Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу", - говорится в заявлении болельщиков на их официальной странице в "Твиттере".

Напомним, что вторник, 31 января, Зозуля перешел в "Райо" на правах аренды.

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