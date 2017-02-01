"Шахтёр" деклассировал "Ольяненсе" на португальском сборе

Футболисты донецкого "Шахтера" провели очередной контрольный матч на тренировочном сборе на Пиренеях.
"Горняки" в среду 1 февраля деклассировали аутсайдера португальской Сегунды лиги "Ольяненсе" - 3:0, сообщает "Укринформ".
Автором своего первого хет-трика в составе донетчан стал перешедший из львовских "Карпат" аргентинец украинского происхождения Густаво Бланко-Лещук, который отличился на 25-й, 28-й и 51-й минутах встречи.
Отметим, что до середины второго тайма "Шахтер" играл практически вторым составом, после чего наставник "оранжево-черных" Паулу Фонсека произвел сразу восемь замен.
Следующий поединок 3 февраля "Шахтер" проведет против датского "Ольборга" на товарищеском турнире Atlantic Cup.
Ранее сообщалось, что 22 января в дебютном поединке 2017 года соперником "Шахтера" в Ла-Манге стала польская "Краковия", которую горняки обыграли со счетом 2:0.
|
Cсылки по теме:
"Шахтёр" будет проводить еврокубковые матчи в Харькове
// NEWSru.ua // Спорт // 12 января 2017 г.
"Горняк" Марлос стал лучшим футболистом чемпионата Украины в 2016 году
// NEWSru.ua // Спорт // 29 декабря 2016 г.
"Шахтёр" стал одним из лучших клубов первой половины сезона – УЕФА
// NEWSru.ua // Спорт // 22 декабря 2016 г.
Ребров после поражения от "Шахтёра" заявил, что ему не в чем упрекнуть команду
// NEWSru.ua // Спорт // 13 декабря 2016 г.
"Шахтёр" в Киеве обыграл "Динамо" в напряжённом матче с перевесом в один мяч
// NEWSru.ua // Спорт // 12 декабря 2016 г.
"Шахтёр" обыграл "Брагу" со счётом 4:2 и набрал максимум очков в группе Лиги Европы
// NEWSru.ua // Спорт // 8 декабря 2016 г.