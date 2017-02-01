"Шахтёр" деклассировал "Ольяненсе" на португальском сборе

Футболисты донецкого "Шахтера" провели очередной контрольный матч на тренировочном сборе на Пиренеях.

"Горняки" в среду 1 февраля деклассировали аутсайдера португальской Сегунды лиги "Ольяненсе" - 3:0, сообщает "Укринформ".

Автором своего первого хет-трика в составе донетчан стал перешедший из львовских "Карпат" аргентинец украинского происхождения Густаво Бланко-Лещук, который отличился на 25-й, 28-й и 51-й минутах встречи.

Отметим, что до середины второго тайма "Шахтер" играл практически вторым составом, после чего наставник "оранжево-черных" Паулу Фонсека произвел сразу восемь замен.

Следующий поединок 3 февраля "Шахтер" проведет против датского "Ольборга" на товарищеском турнире Atlantic Cup.

Ранее сообщалось, что 22 января в дебютном поединке 2017 года соперником "Шахтера" в Ла-Манге стала польская "Краковия", которую горняки обыграли со счетом 2:0.

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