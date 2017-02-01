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Донецкий "Олимпик" хочет проводить домашние матчи на Арене Львов
время публикации: 1 февраля 2017 г., 22:39
последнее обновление: 1 февраля 2017 г., 22:39
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Донецкий "Олимпик" изъявил желание играть свои домашние матчи на Арене Львов

Донецкий "Олимпик" изъявил желание играть свои домашние матчи на Арене Львов.

Об этом сообщил и.о. директора Арены Львов Евгений Болкун, который рассказал каналу "Первый западный" о финансовой ситуации стадиона после расторжения контракта с донецким "Шахтером", пишет Чемпион.

Стадион имеет еще шесть миллионов гривен долгов, а чтобы платить все счета Арене Львов надо 17 миллионов гривен в год.

"Очень энергозатратный стадион. Здесь дорогостоящие сети, которые невозможно законсервировать или отключить на какие-то периоды. Они должны постоянно работать, даже если нет никаких мероприятий. Только на электроэнергию в месяц нам нужно минимум 300 тысяч гривен. Это значительная сумма", - сказал он.

""Олимпик" изъявил желание играть на Арене Львов. Скоро начнутся переговоры. Мы расширим нашу коммерческую деятельность. Половину доходов давал именно наш коммерческий отдел. Сейчас уже запланировано провести несколько концертов", - добавил Болкун, слова которого приводит galsports.com.

Напомним, "Шахтер", который ранее играл домашние матчи на Арене Львов, решил перебраться в Харьков.

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