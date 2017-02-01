Бронзовый призёр снялся с чемпионата Украины по баскетболу

Основная команда и дубль "Кривбасса" прекращает выступления во всех турнирах из-за финансовых проблем. Об этом сообщает SportАrena со ссылкой на пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

"Причиной снятия "Кривбасса" с Суперлиги и Кубка Украины, а также "Кривбасса-2" с чемпионата Высшей лиги являются финансовые проблемы клуба - в частности, существенные задолженности по заработной плате перед действующими игроками", - говорится в сообщении.

На момент схода с турнирной дистанции "Кривбасс" занимал четвертое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги, а дубль криворожан лидировал в группе 1 "вышки".

Согласно регламенту ФБУ, результаты всех матчей "Кривбасса" и "Кривбасса-2" во всех турнирах будут аннулированы. Кроме того, одесская БИПА, соперник криворожан на стадии 1/4 финала национального кубка, досрочно квалифицируется в "Финал четырех".

Напомним, xемпионат Европы по баскетболу в 2017 году примут четыре страны - Финляндия, Израиль, Румыния и Турция. Мужская сборная Украины попала в группу В и выступит в Израиле. Женская сборная попала в группу А, где сыграет с командами Венгрии, Чехии и Испании.

Cсылки по теме: