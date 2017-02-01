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NEWSru.ua // Спорт // Среда, 1 февраля 2017 г.
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Украинскому гроссмейстеру угрожают за критику Путина
время публикации: 13:40
последнее обновление: 13:47
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Украинскому гроссмейстеру Юрию Аникееву, которого дисквалифицировали на три года за вышиванку и критику президента РФ Владимира Путина, приходят угрозы

Украинскому гроссмейстеру Юрию Аникееву, которого дисквалифицировали на три года за вышиванку и критику президента РФ Владимира Путина, приходят угрозы. Об этом заявил тренер украинца Анатолий Яценко, передает Еxpres.ua.

"Ему россияне неофициально говорили: "Не будешь давать интервью об агрессии России в Крыму и на Донбассе; не будешь рассказывать о подставах на чемпионатах мира, будешь играть, и никто тебя не дисквалифицирует".

Но он отказался от такого предложения. Он честный человек, с другими я не работаю. Как он может молчать, когда на чемпионат мира заявляют 20 россиян, и все они перебрасывают очки (специально проигрывают. -ред) одному выбранному и таким образом искусственно делают его чемпионом мира.

А недавно ему на Skype пришла из России четкая угроза. Написали: "Ты договоришься до того, что потеряешь жизнь". На него давят, запугивают, и мы должны помочь ему выстоять в этой непонятной гибридной войне", - рассказал тренер.

Юрий Аникеев получил "бронзу" чемпионата Европы по шашкам, который в октябре проходил в Эстонии. Также в 2016 году Аникеев в составе сборной Украины выиграл командный чемпионат мира по шашкам.

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Среда, 1 февраля 2017 г.  

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