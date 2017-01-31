Критики Чавеса запустили в Латинской Америке сериал "Эль команданте" о его жизни

Революция теперь будет транслироваться в эфире. Так, Star Tribune сообщила о запуске в Латинской Америке трансляции сериала, посвященного жизни и убеждениям покойного лидера Венесуэлы Уго Чавеса, пишет NEWSru.com.

Сериал снят на испанском языке компанией Sony Pictures Television и получил название "Эль команданте". После показа в Латинской Америке его запустят в эфир на территории США.

Авторы "Эль команданте" намерены на протяжении 60 серий проследить, как выходец из бедной деревни пришел к власти в стране и как его авторитаризм заложил основу для нынешнего бедственного экономического положения в Венесуэле.

"Есть две вещи, которые никто сейчас не может оспаривать, независимо от идеологии. Первое - Чавес был невероятно харизматичным политиком, который соблазнил людей во всем мире. И второе - Венесуэла сейчас переживает серьезный кризис. И трудно утверждать, что нынешняя трагедия не имеет ничего общего с Уго Чавесом", - говорит бывший министр Венесуэлы Мойзес Наим, который сейчас живет в Вашингтоне.

Поклонники Чавеса, обосновывая свою непоколебимую поддержку его политики, указывают на сокращение неравенства и бедности, которые наблюдались в Венесуэле с момента его прихода к власти в 1999 году и до смерти от рака 14 лет спустя. Критики утверждают, что Чавес был популистом, который разрушил некогда процветающую экономику страны своей бесхозяйственностью.

В Sony Pictures заявляют, что "Эль команданте" - художественное произведение с большим содержанием романтики, шпионажа, предательства и героизма. Роль Чавеса доверили трем актерам, которые изображают главного героя ребенком, подростком и взрослым, уточняет BBC.

Зрелого Уго Чавеса играет колумбийский актер Андрес Парра, который известен ролью колумбийского наркобарона Пабло Эскобара в сериале "Босс зла".

Преемник Чавеса на посту президента Николас Мадура раскритиковал "Эль команданте" едва ли не до премьеры. Он обвинил создателей сериала, не скрывающих своего критического отношения к герою, в искажении фактов. А министр культуры Венесуэлы Адан Чавес, брат покойного президента, в воскресенье, 29 января, объявил о начале съемки венесуэльско-колумбийского сериала под названием "Истинный Чавес".

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