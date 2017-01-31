Киеву передали символические ключи от Евровидения-2017

Президент городского совета Стокгольма (Швеция) Ева-Луиза Эрландссон Слорак передала символические ключи от Международного песенного конкурса Евровидения мэру Киева Виталию Кличко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Поздравляю вас, господин Кличко, и город Киев. Люди со всего мира приедут из-за любви к музыке… Песенный конкурс в Стокгольме был очень успешен, теперь Киев станет тем место, где соберутся более 200 млн. гостей, тысячи журналистов и фанов. Они станут прекрасными послами для Украины и Киева", - сказала президент горсовета Стокгольма во время передачи ключей.

Стало известно, в каких полуфиналах выступят страны-участницы Евровидения-2017



Она также передала связку ключей, которые символизируют страны, принимавшие конкурс Евровидение ранее.

В свою очередь мэр Киева отметил, что Киев с нетерпением ждет гостей Евровидения-2017 и тщательно готовится к достойному проведению конкурса.

"Этот момент начинает обратный отсчет к началу Евровидения, которое в этом году пройдет в Украине… Всех конкурсантов примут на самом высоком уровне. Мы сделаем все, чтобы принять с теплотой и гостеприимством, которая характерна для украинского народа, всех гостей", - сказал Кличко.

Как сообщалось, "Евровидение" пройдет в киевском Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфинал конкурса запланирован на 9 и 11 мая, финал - на 13 мая.

Участие в международном песенном конкурсе, который будет принимать Украина, подтвердили 43 страны. По предварительным прогнозам, во время проведения конкурса украинскую столицу посетит около 20 тыс. человек.

Отметим, что победа Джамалы на Евровидении-2016 принесла не только радость, но и огромный массив работы, связанной с проведением конкурса в Украине.

Уже 1 июня 2016 года Кабинет министров Украины утвердил состав Организационного комитета по подготовке и проведению Евровидения-2017 во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

По результатам отбора городом-хозяином Евровидения-2017 объявили столицу Украины - Киев. Главной ареной песенного конкурса в этом году станет Международный выставочный центр. Это крупнейшее выставочное сооружение Украины, в архитектурный ансамбль которого входят три павильона общей площадью 58 тыс. кв. м. Комплекс имеет современную систему вентиляции и кондиционирования воздуха, 15 конференц-залов, пресс-центр, рестораны и кафе.

Финансирование Евровидения будет происходить из нескольких источников. Из государственного бюджета на подготовку и проведение песенного конкурса выделено 455,7 млн гривен, а Киев как город-хозяин вносит свой вклад в размере 200 млн гривен. Предполагается определенный доход от спонсорских и рекламных поступлений, а также от продажи билетов.

С 19 декабря стартовал отбор волонтеров, которые будут работать с артистами, прессой, иностранными делегациями и гостями международного песенного конкурса, а также помогать в телевизионном производстве шоу, бэкстейдж и фан-зоне. За первые сутки отбора НТКУ получила 1500 анкет от желающих принять участие в Eurovision Voluteers 'Family. На сегодня количество анкет превысило 5000.

Запущена активная работа по креативному наполнению трех шоу песенного конкурса. Этим занимается шоу-продюсер Стюарт Барлоу и креативный продюсер Олег Бондарчук.

Создан Штаб по вопросам безопасности песенного конкурса. Он сформирован из специалистов всех ведомств, заканчивается разработка плана обеспечения безопасности Евровидения.

В мэрии столицы уверены, что им по силам угодить всем: и гостям, которые съедутся со всей Европы, и привередливым местным, которые потом многие годы будут пользоваться благами цивилизации, созданными для конкурса. Так, официальные гости Евровидения будут ездить на общественном транспорте бесплатно, в столичном Гидропарке отремонтируют пляж "Венеция", от Владимирской горки до Арки Дружбы народов планируют построить пешеходный мост, а также реконструируют ступени от Десятинного переулка до урочища Гончаров.

Кроме того, в КГГА рассчитывают запустить речной трамвайчик, который будет ходить от станции городского речного порта на левый берег. И, конечно, обещают отремонтировать дороги и привести в порядок окрестности МВЦ, в частности, снести МАФы, которые там цветут буйным цветом.

30 января был представлен официальный слоган и логотип конкурса. Ключевой лозунг "Евровидения" этого года звучит как "Celebrate Diversity", что означает "Будем уважать разнообразие". В основе дизайна логотипа - традиционное украинское ожерелье намысто, которое является не только самым древним женским украшением, но и считается оберегом.

Стало известно, в каких полуфиналах выступят страны-участницы Евровидения-2017



Во вторник, 31 января, состоялась жеребьевка стран-участниц песенного конкурса Евровидение-2017.

Определение того, в каких полуфиналах будут выступать все 43 страны-участницы Евровидения-2017, прошло в колонном зале Киевской городской государственной администрации, отмечает Новое время.

В первой части жеребьевки определили, в каких полуфиналах будут участвовать страны Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка Евровидения-2017 – Украина.

После этого между двумя полуфиналами распределили остальные 37 стран-участниц Евровидения. В первом полуфинале выступят 18 стран, во втором – 19. Точный порядок выступления исполнителей будет назван продюсерами позже.

Судьбу Большой пятерки и Украины во время жеребьевки решали победительницы Евровидения от Украины 2004 и 2016 годов – Руслана Лыжичко и Джамала. Певицы тянули конверты с указанием страны и номера полуфинала.

В первом полуфинале Евровидения-2017 выступят представители таких стран:

1. Италия 2. Испания 3. Великобритания 4. Черногория (первая половина полуфинала) 5. Финляндия (первая половина полуфинала) 6. Грузия (первая половина полуфинала) 7. Кипр (вторая половина полуфинала) 8. Португалия (первая половина полуфинала) 9. Бельгия (первая половина полуфинала) 10. Словения (вторая половина полуфинала) 11. Швеция (первая половина полуфинала) 12. Армения (вторая половина полуфинала) 13. Молдова (вторая половина полуфинала) 14. Чехия (вторая половина полуфинала) 15. Латвия (вторая половина полуфинала) 16. Албания (первая половина полуфинала) 17. Исландия (вторая половина полуфинала) 18. Азербайджан (первая половина полуфинала) 19. Греция (вторая половина полуфинала) 20. Австралия (первая половина полуфинала) 21. Польша (вторая половина полуфинала)

Во втором полуфинале Евровидения-2017 выступят представители таких стран:

1. Германия 2. Франция 3. Украина 4. Швейцария (вторая половина полуфинала) 5. Македония (первая половина полуфинала) 6. Эстония (вторая половина полуфинала) 7. Израиль (вторая половина полуфинала) 8. Болгария (вторая половина полуфинала) 9. Мальта (первая половина полуфинала) 10. Нидерланды (первая половина полуфинала) 11. Сербия (первая половина полуфинала) 12. Дания (первая половина полуфинала) 13. Россия (первая половина полуфинала) 14. Румыния (первая половина полуфинала) 15. Сан-Марино (вторая половина полуфинала) 16. Литва (вторая половина полуфинала) 17. Хорватия (вторая половина полуфинала) 18. Норвегия (вторая половина полуфинала) 19. Беларусь (вторая половина полуфинала) 20. Венгрия (первая половина полуфинала) 21. Австрия (первая половина полуфинала) 22. Ирландия (первая половина полуфинала)

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