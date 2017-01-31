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Педро Альмодовар возглавит жюри Каннского кинофестиваля

время публикации: 31 января 2017 г., 23:06
последнее обновление: 31 января 2017 г., 23:12
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Испанский режиссер Педро Альмодовар станет председателем жюри 70 Каннского кинофестиваля

Испанский режиссер Педро Альмодовар станет председателем жюри 70 Каннского кинофестиваля.

Об этом сообщает КиноПоиск.

"Очень рад возможности отметить 70-летие Каннского фестиваля, будучи в столь привилегированной должности. Благодарен, польщен и немного потрясен. Мне известна ответственность, которая лежит на президенте жюри, и я надеюсь, что выполню эту работу", - написал в своем ответе на приглашение Альмодовар.

Свою карьеру Педро Альмодовар начинал в конце 1970-х, но известность пришла к нему в 1980-х благодаря эксцентричным и ярким картинам, в которых он снимал по большей части женщин. Водевиль, фарс, трагедия, триллер, мюзикл – Альмодовару покорялись любые жанры, в которых он не забывал исследовать любимые темы: страсть, родственные узы, судьба, вина и скелеты в шкафу.

Среди его постоянных актеров — Пенелопа Крус, Мариса Паредес, Антонио Бандерас, Росси де Пальма, Хавьер Бардем, Хавьер Камара, Кармен Маура и Виктория Абриль.

У Педро Альмодовара две премии "Оскар" — за лучший фильм на иностранном языке ("Всё о моей матери") и за лучший оригинальный сценарий ("Поговори с ней").

В последний раз режиссер приезжал в Канны в 2016 году. Тогда он привозил драму "Джульетта", которая демонстрировалась в основном конкурсе, но ничего не получила.

Канны помнят Альмодовара и в жюри — режиссер принимал участие в команде под управлением Жерара Депардье в 1992 году. Кроме того, Педро Альмодовар украшал собой постер 60, тоже юбилейного Каннского фестиваля.

За последние годы фестиваль отдавал кресло председателя жюри в основном англоязычным кинематографистам. Начиная с 2000 года лишь семь раз жюри возглавляли европейцы. В последний раз это было в 2012 году, когда режиссер Нанни Моретти отдал "Золотую пальмовую ветвь" драме "Любовь" Михаэля Ханеке.

Имена остальных участников жюри будут обнародованы в середине апреля.

70 Каннский кинофестиваль пройдет с 17 до 28 мая.

Как сообщалось ранее, в мае 2016 года в украинском павильоне на кинорынке 69-го Каннского кинофестиваля представили фильм "Чернобыль. Зона будущего".

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// NEWSru.ua // Культура // 12 мая 2016 г.

Каннский кинофестиваль объявил программу: в основной конкурс вошли 20 фильмов
// NEWSru.ua // Культура // 15 апреля 2016 г.

Альмодовар сделал уверенную заявку на высшие награды Канн. Фон Триер уже не в лидерах
// NEWSru.ua // Культура // 19 мая 2011 г.

В Каннах обострилась борьба за "пальмовую ветвь". На пятый день фестиваля в рейтингах разные фавориты
// NEWSru.ua // Культура // 16 мая 2011 г.

Объявлена программа Каннского кинофестиваля
// NEWSru.ua // Культура // 14 апреля 2011 г.


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