Гройсман: "Евровидение-2017" в Киеве будет проведено на самом высоком уровне

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что международный песенный конкурс "Евровидение-2017" в Киеве будет проведен на самом высоком уровне. Об этом Гройсман написал в Facebook.

Киевскую сцену будет проектировать тот же дизайнер, что в Дюссельдорфе и Вене



Он напомнил, что одним из событий уходящего года стала победа Джамалы на "Евровидении-2016", и сейчас продолжается работа по подготовке к следующему конкурсу. Премьер сообщил, что накануне Нового года проверил состояние дел.

"Уже есть договоренность с шоу-продюсером Стивом Барлоу, для которого Евровидение-2017 станет уже шестым. Подписан договор со студией дизайна сцены - Wider Design. Определено место проведения и подписан договор с Международным выставочным центром. Проведены предварительные переговоры между НТКУ и Министерством экономики Украины относительно максимального применения Системы публичных электронных закупок ProZorro и проведения открытых и прозрачных тендерных процедур", - написал он.

Гройсман подчеркнул, что "Евровидение-2017" пройдет на самом высоком уровне.

"Наша задача - провести конкурс на высоком организационном уровне, и мы проведем Евровидение-2017 в Киеве на высшем уровне! И, пользуясь случаем, хочу пожелать нам всем новых побед в Новом году!", - написал он.

Напомним, Украина получила право принимать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

В 2017 году песенный конкурс "Евровидение" пройдет в киевском Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфинал конкурса запланирован на 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

В госбюджете на 2017 год на подготовку к "Евровидению" предусмотрено 455,7 млн гривен, Киев выделит 200 млн гривен.

Киевскую сцену будет проектировать тот же дизайнер, что в Дюссельдорфе и Вене



Сцену для украинского Евровидения будет разрабатывать Флориан Ведер - тот самый дизайнер, который проектировал их в Дюссельдорфе, Баку и Вене.

Киевская сцена - уже четвертая сцена, которую он будет разрабатывать для международного песенного конкурса, сообщает пресс-служба НТКУ.

В портфолио Флориана Ведер - сцены Евровидения в Дюссельдорфе, Баку и Вене, а также такие проекты, как талант-шоу "Х-Фактор" в Великобритании и США и "MTV Video Music Awards ".

"Я обожаю идею, которая лежит в основе Евровидение. Так много разных стран и культур собираются, чтобы отпраздновать вместе это событие. Это меня действительно поражает. - рассказал Флориан. - Конкурс является одним из самых невероятных проектов в моей карьере. Подобных ему - есть только несколько в мире. Поэтому для меня это честь стать дизайнером сцены для шоу, которое состоится в Киеве".

Флориан Ведер считает, что главная его задача - создать ощущение счастья и восторга у каждого, кто присоединится к Евровидению: "Я уже запланировал использовать некоторые революционно новые наработки, но пока буду держать их в секрете. Дизайн сцены Евровидения-2017 будет уникальным и отличным от предыдущих шоу. Международный песенный конкурс - это не только проект, который меня зажигает, он также является творческим вызовом, что очень вдохновляет меня, как дизайнера".

Конкурс на творческую концепцию сцены песенного конкурса Национальная телекомпания Украины проводила с ноября. После анализа соответствующего рынка услуг, лучшим продакшн-дизайнерам были направлены предложения принять участие в отборе идеи оформления сцены Евровидения-2017. НТКУ получила конкурсные работы от четырех компаний: двух украинских - Zinteco и Artmax и двух иностранных - Wieder Design и Kuby Design. Это - профессиональные дизайнеры, которые имеют многолетний опыт технического обеспечения различных шоу. Главным критерием отбора были уникальность и креативность идеи оформления сцены международного песенного конкурса.

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