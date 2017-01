В США вручили премии Гильдии киноактеров. Деятели Голливуда раскритиковали указ Трампа о запрете въезда мусульман

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в воскресенье, 29 января, состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Лучшим актером года был назван Дензел Вашингтон за главную роль в ленте "Ограды" (Fences). В категории "Лучшая актриса" приз получила Эмма Стоун, сыгравшая в мюзикле "Ла-Ла Ленд" ("La La Land"). Об этом сообщается на сайте престижной награды, пишет NEWSru.com.

Лента "Скрытые фигуры" ("Hidden Figures") была удостоена премии в номинации "Лучший актерский состав". Кинокартина американского режиссера Теда Мелфи рассказывает о вкладе трех темнокожих женщин-математиков в начальный этап программы космических полетов NASA. В этой категории с лентой состязались фильмы "Манчестер у моря" ("Manchester by the Sea"), "Лунный свет" ("Moonlight"), "Ограды" ("Fences") и "Капитан Фантастик" ("Captain Fantastic"). Причем, как отмечает ТАСС, фаворитом считалась драма "Манчестер у моря" американского режиссера Кеннета Лонергана, которая лидировала по числу номинаций на премии гильдии.

Дензел Вашингтон получил награду "Лучший актер в художественном фильме" за роль в картине "Ограды", рассказывающей о расизме в США 1950-х годов. На эту премию также претендовали Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести", "Hacksaw Ridge"), а также Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик", "Captain Fantastic").

Премии "Лучшая актриса в художественном фильме" удостоена Эмма Стоун за роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд", который повествует об истории любви джазового пианиста и молодой актрисы. За победу в этой номинации также боролись Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс", "Florence Foster Jenkins"), Натали Портман ("Джеки", "Jackie"), Эми Адамс ("Прибытие", "Arrival") и Эмили Блант ("Девушка в поезде", "The Girl on the Train").

Награду за лучшую мужскую роль в телевизионной комедии получил Уильям Х. Мейси (сериал "Бесстыдники"). Лучшим актерским составом в комедийном сериале Гильдия признала актеров сериала "Оранжевый - хит сезона".

Премия за лучшую женскую роль в теледраме досталась молодой британке Клэр Фой за роль в сериале "Корона", приз за лучшую драматическую мужскую роль получил ее партнер по сериалу Джон Литгоу.

Лучшими исполнителями второго плана гильдия назвала Махершалу Али за роль в ленте "Лунный свет" и Виолу Дэвис ("Ограды").

Некоторые деятели кино использовали церемонию вручения премии как трибуну для выражения негодования по поводу подписанного президентом Дональдом Трампом указа, ужесточающего иммиграционную политику США. Новый глава государства на 90 дней запретил въезд в США гражданам семи стран, приостановил прием беженцев на 120 дней, а также запретил на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Как отмечает The Mirror, в частности, актер Эштон Кутчер открыл церемонию вручения премий упоминанием об указе Трампа. Он поприветствовал собравшихся в зале, телезрителей и "тех, кто находится в аэропортах".

"Ваше место в моей Америке", - добавил Кутчер, которого цитирует Русская служба ВВС.

Получившая награду за лучшую женскую роль в телевизионной комедии Джулия Луи-Дрейфус тоже прокомментировала иммиграционную политику Трампа. Напомнив, что она - дочь бежавшего от нацистов французского еврея, артистка охарактеризовала ограничения на въезд как "позорные и неамериканские".

В свою очередь, британский актер индийского происхождения Дев Патель заклеймил Трампа, выйдя на красную дорожку. Звезда фильма "Миллионер из трущоб" объявил указ президента США "совершенно разрушительным".

Актер Саймон Хелберг, известный по роли Говарда Воловица в комедийном сериале "Теория большого взрыва", и его жена Джозелин Таун тоже выразили протест против указа Трампа. Хелберг держал плакат, на котором было написано: "Беженцы, добро пожаловать", а на груди Таун была начертана фраза: "Впустите их".

Выступая перед журналистами в кулуарах церемонии, обладательница премий "Эмми", "Тони", "Грэмми", номинантка на "Оскар" актриса Лили Томлин сравнила политическую тактику Дональда Трампа с той, которую применяли в нацистской Германии, сообщает Variety.

Гильдия киноактеров США, учрежденная в 1933 году, является профсоюзом, отстаивающим интересы артистов кино и телевидения, а также других представителей этой индустрии, работающих в Соединенных Штатах. В нее входят около 165 тысяч артистов кино и телевидения. Премия Гильдии киноактеров присуждается с 1995 года за кинофильмы и телевизионные сериалы.

Ранее сообщалось, что тысячи ученых с мировым именем, в числе которых 28 лауреатов Нобелевской премии подписали петицию, в рамках которой решительно осуждают изданный президентом США указ о временном запрете на въезд в страну гражданам нескольких стран Ближнего Востока и Северной Африки.

