у "Евровидения-2017" появились слоган и логотип

Представлен официальный слоган и логотип песенного конкурса "Евровидение-2017". Ключевой лозунг "Евровидения" этого года, которое будет проходить в Киеве, звучит как "Celebrate Diversity", что означает "Будем уважать разнообразие", передает "UA:Перший".

В основе дизайна логотипа песенного конкурса "Евровидение-2017" - традиционное украинское ожерелье намысто, которое является не только самым древним женским украшением, но и считается оберегом.

Слоган будущего шоу творчески перекликается с логотипом, поскольку намысто состоит из большого количества разнообразных бусин, каждая из которых особенная.

"Слоган "Celebrate Diversity" дополняет прошлогоднюю тему "Come Together" (Объединяйтесь). В нынешнем лозунге Евровидения есть важные для песенного конкурса ценности. "Celebrate Diversity" - об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка", - рассказал исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд.

"Использование этого прекрасного и значимого логотипа, основанного на традиционном обереге, создает не только ощущение историчности, но и современности - во внешнем виде и подаче. Поскольку эта тема является ключевой для команды "Евровидения-2017", мы с нетерпением ждем фантастическое шоу в мае", - добавил он.

Победители отбора креативной концепции "Евровидения-2017" - два украинских креативных агентства: Republique и Banda, которые объединились специально для этого проекта. Взяв намысто в качестве основы логотипа, они создали для каждого элемента украшения неповторимые узоры и формы. Это символизирует то, что все мы уникальны, но нас все равно объединяет любовь к музыке.

"Celebrate Diversity" станет ключевой темой для всех аспектов "Евровидения-2017". Слоган и логотип события дают понимание об украинской культуре и представление о том, что ждет фанов, которые приедут в Киев в мае. Украина отметится сочетанием культуры, технологий и индивидуального творческого запала всех 43 конкурсантов, которые уже активно готовятся к конкурсу.

Напомним, 31 января состоится жеребьевка стран-участниц "Евровидения-2017".

Cсылки по теме: