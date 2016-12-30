 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Культура // Пятница, 30 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Российскому актёру, который сыграл роль донецкого боевика, запрещён въезд в Украину на 5 лет
время публикации: 13:32
последнее обновление: 13:53
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Российскому актеру Яну Цапнику с 29 декабря 2016 года запретили въезд на территорию Украины в течение 5 лет

Российскому актеру Яну Цапнику с 29 декабря 2016 года запретили въезд на территорию Украины в течение 5 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, опубликовав ответ СБУ.

"Ко мне в ФБ поступало немало сообщений об участии гражданина РФ Яна Цапника в новогоднем "Огоньке" на "Интере". Причем отмечали негативную деятельность Яна Цапника в отношении нашей страны. Я обратился в СБУ с просьбой проверить информацию об угрозе национальной и информационной безопасности Украины", - отметил Артеменко.

В ответе СБУ говорится, что Цапнику с 29 декабря 2016 года запретили въезд на территорию Украины в течение 5 лет.

Кроме того, СБУ сообщила Министерству культуры о соответствующем решении для внесения российского актера в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.

Цапник сыграл роль боевика "ДНР" в фильме "Военный корреспондент", показанном в России.

В ноябре сообщалось, что Служба безопасности запретила въезд в Украину около 140 деятелям культуры РФ.

facebook

Cсылки по теме:

Радио "Шансон" заплатит 300 тысяч штрафа за песню, которая прославляет русский флот
// NEWSru.ua // Культура // 23 декабря 2016 г.

Нацсовет обнародовал список из 545 фильмов и сериалов, запрещённых в Украине за последние два года
// NEWSru.ua // Культура // 30 ноября 2016 г.

Стало известно, когда Нацсовет начнёт проверять выполнение закона о квотах на украиноязычную музыку
// NEWSru.ua // Культура // 8 ноября 2016 г.

Российской певице KristinaSi запретили въезд в Украину на три года
// NEWSru.ua // Культура // 6 ноября 2016 г.

В Украине появилось радио с исключительно украинским вещанием
// NEWSru.ua // Культура // 3 ноября 2016 г.

СБУ запретила въезд в Украину певице Королёвой
// NEWSru.ua // Культура // 21 октября 2016 г.

В России из-за сатирической песни про Путина запретили рок-фестиваль
// NEWSru.ua // Культура // 11 августа 2016 г.

Одесский клуб прислушался к Саакашвили и отменил концерт Тимати
// NEWSru.ua // Культура // 27 июля 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:54
 Ельченко призвал ООН усилить давление на РФ из-за репрессий против граждан Украины
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 30 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 14:54

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016