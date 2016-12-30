Российскому актёру, который сыграл роль донецкого боевика, запрещён въезд в Украину на 5 лет

Российскому актеру Яну Цапнику с 29 декабря 2016 года запретили въезд на территорию Украины в течение 5 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, опубликовав ответ СБУ.

"Ко мне в ФБ поступало немало сообщений об участии гражданина РФ Яна Цапника в новогоднем "Огоньке" на "Интере". Причем отмечали негативную деятельность Яна Цапника в отношении нашей страны. Я обратился в СБУ с просьбой проверить информацию об угрозе национальной и информационной безопасности Украины", - отметил Артеменко.

В ответе СБУ говорится, что Цапнику с 29 декабря 2016 года запретили въезд на территорию Украины в течение 5 лет.

Кроме того, СБУ сообщила Министерству культуры о соответствующем решении для внесения российского актера в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.

Цапник сыграл роль боевика "ДНР" в фильме "Военный корреспондент", показанном в России.

В ноябре сообщалось, что Служба безопасности запретила въезд в Украину около 140 деятелям культуры РФ.

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