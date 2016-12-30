Подопечный Вакарчука из Нигерии представил дебютный клип

Участник проекта "Голос страны" нигериец Лео Мантис презентовал дебютный клип на свою авторскую песню "Письма" и сразу покорил украинских пользователей интернета, передает "Наш Киев".
Продюсером Мантиса стал его наставник на музыкальном проекте Святослав Вакарчук. Неудивительно, что его манера исполнения похожа на стиль лидера "Океана Эльзы".
Настоящее имя певца – Леонардо Ободоеке, а Лео Мантис – его сценический псевдоним. Парень переехал из Нигерии в Украине в 2012 году, чтобы учиться в Тернопольском медицинском университете, однако он всегда хотел петь.
В комментариях к видео пользователи хвалили Лео и желали ему удачи на музыкальном поприще.
Ранее другая подопечная Вакарчука Хрыстына Соловий представила новую видеоработу.
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