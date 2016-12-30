После 25 лет переговоров с коллекционерами Польша выкупила картину "Дама с горностаем"

Министерство культуры и национального наследия Польши подписало договор о покупке картины "Дама с горностаем" работы Леонардо да Винчи.

Об этом сообщает ZAHID.NET со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

"Дама с горностаем" - единственное полотно да Винчи на территории Польши. Переговоры о ее покупке велись еще с 1991 года.

Сумма, которую Польша заплатила за работу, не разглашается. Однако известно, что на коллекцию Чарторыйских, где эта картина, в бюджете выделено 300 000 000 злотых (80 млн долларов).

Кроме шедевра да Винчи, коллекция содержит графику Рембрандта, рисунки Ренуара, а также бесценные для польской истории документы - около 250 000 книги и рукописей.

Семья Чарторыйских коллекционировала все эти богатства на протяжении более 200 лет.

Ранее говорилось о том, что французский инженер Паскаль Котте, использовав новую технику светового исследования, выяснил, что картина Леонардо да Винчи "Дама с горностаем" не всегда была такой, какой все знают ее сейчас. Отметим, он также сфотографировал на кратине отпечатки пальцев да Винчи.

На полотне изображена Чечилия Геллерани, любовницу герцога Милана. На руках у женщины белый горностай.

Однако оказывается, что этой окончательной версии портрета предшествовали две предыдущие. Неизменным осталось лицо, прическа и украшения дам. Однако изменилась платье и положение рук. Горностай появился не сразу и имел другое мех.

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