Российский актёр Цапник пополнил "чёрный список" антиукраинских деятелей культуры Минобороны

Министерство культуры сегодня внесло российского актера Яна Цапника в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Об этом сообщается на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
"Российский актер Ян Цапник, который, согласно сообщениям СМИ, участвует в новогодней программе телеканала "Интер", внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующий приказ издало 30 декабря Министерство культуры на обращение Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Об этом факте также сообщено телеканалу "Интер", добавили в Нацсовете.
Как сообщалось, ранее Нацсовет в связи с многочисленными обращениями граждан относительно участия Цапника в новогоднем шоу "Интера" обратился в СБУ, которая со своей стороны приняла решение о запрете въезда на территорию Украины этому актеру сроком на пять лет.
Кроме того, СБУ сообщила Министерству культуры о соответствующем решении для внесения российского актера в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.
Цапник сыграл роль боевика "ДНР" в фильме "Военный корреспондент", показанном в России.
Пребывание актеров в "черном списке" Министерства культуры Украины означает введение в действие против них определенных ограничений. В частности, предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче государственного удостоверения или прекращает действие уже выданного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, когда одним из участников такого фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины, насчитывает около 100 человек.
В частности, в "черном списке" деятелей культуры, которые представляют угрозу нацбезопасности: Б орис Грачевский, Юрий Гальцев, Борис Клюев, Лев Лещенко, Федор Бондарчук, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Олег Табаков, Дмитрий Харатьян, Карен Шахназаров, Наталья Варлей, Михаил Боярский, Жерар Депардье и другие.
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