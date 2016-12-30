Порошенко узаконил запрет на антиукраинские книги из РФ

Президент Петр Порошенко подписал закон об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий закон №1780-VIII возвращен с подписью президента.

Документ предусматривает введение разрешительного принципа для книг российского происхождения. Это не будет касаться русскоязычных книг, изданных в Украине (за исключением оккупированных территорий).

"Издательская продукция, которая имеет происхождение или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена на ее территории, при условии наличия соответствующего разрешения, кроме издательской продукции, которая ввозится гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров", - говорится в законе.

В документе также подчеркивается, что разрешение на ввоз будет предоставлять центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику в информационной сфере.

"Анализ и оценку издательской продукции для отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины, осуществляет экспертный совет центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную политику в информационной сфере, который формируется из представителей органов государственной власти, отраслевых ассоциаций, союзов, общественной экспертной среды, издателей, ведущих деятелей культуры, искусства, науки и образования, социальных психологов, медиа-экспертов и других специалистов информационной сферы", - говорится в законе.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект закона, согласно которому книги, ввозимые из России, будут проходить процедуру лицензирования и проверку на предмет антиукраинского содержания.

Cсылки по теме: