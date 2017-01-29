Во Владимирском соборе прошла панихида по поэту и писателю Александру Олесю

В Свято-Владимирском кафедральном соборе прошла панихида по поэту и писателю Александру Олесю и его жене Вере.

На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко, его жена, народные депутаты, сообщает "Укринформ".

Супругов перезахоронили на Лукьяновском кладбище.

Порошенко после церемонии почтения памяти поэта написал в Фейсбук, что Александра Олесь, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, которая потеряла Родину. Его поэзия показывает, как надо любить Украину..

"Александр Олесь, возможно, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, утратившего Родину и оказавшегося в эмиграции. Его поэзия показывает, как надо любить Украину. Одновременно она раскрывает всю боль и трагедию нации без государства, народа, который утратил свою независимость, не воспользовался шансом выйти на широкую дорогу цивилизованной европейской жизни, которую мы имели сто лет тому назад. Вечная память!", - написал Порошенко.

Он подчеркнул, что в своих произведениях Олесь не раз доносил, что именно внутренние раздоры, неумение объединиться ради большой цели, "не раз приводили в истории Украины к трагическим последствиям".

Напомним, в начале января 2017 года в Праге эксгумировали останки похороненного на Ольшанском кладбище известного украинского писателя Александра Олеся (Кандыбы) и его жены Веры. Эксгумация была вызвана особенностями чешского законодательства: за место захоронения умершего нужно платить ренту, и семья мужчины, который это делал и имел на могилу право собственности, решила после его смерти похоронить его на том месте.

Тогда МИД Украины сообщил, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения родственников относительно места окончательного захоронения.

21 января стало известно, что по желанию потомков, которых разыскал МИД и Посольство Украины в Канаде, Александр Олесь будет перезахоронен в Киеве на Лукьяновском кладбище. Кабинет Министров утвердил распоряжение о выделении средств для перевозки в Киев и перезахоронения останков украинского писателя Александра Олеся.

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