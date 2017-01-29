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NEWSru.ua // Культура // Воскресенье, 29 января 2017 г.
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Иранский режиссер не попадет на "Оскар" из-за указа Трампа
время публикации: 17:53
последнее обновление: 17:53
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Иранский режиссер Асгар Фархади, номинированный в этом году на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм", не сможет приехать на церемонию вручения из-за "антииммигрантского" указа Дональда Трампа

Иранский режиссер Асгар Фархади, номинированный в этом году на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм", не сможет приехать на церемонию вручения из-за "антииммигрантского" указа Дональда Трампа.

Об этом в Тwitter написал президент Национального ирано-американского совета США Трита Парсе.

"Подтверждено: иранец Асгар Фархади не будет допущен в США для посещения церемонии "Оскар". Он номинант на лучший фильм на иностранном языке", - написал Парси.

Фильм Асгара Фархади 2016 года "Коммивояжер", номинированный на премию "Оскар", принимал участие в главной конкурсной программе 69-го Каннского международного кинофестиваля, состязаясь за "Золотую пальмовую ветвь". Фархади получил приз фестиваля за лучший сценарий, а исполнитель главной роли Шахаб Хоссейни - Приз за лучшую мужскую роль.

Президент США в пятницу, 27 января, подписал указ, который имеет название "Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты". Он приостанавливает прибытие беженцев в США в течение 120 дней и блокирует на три месяца визы для путешественников из семи мусульманских стран, в том числе из Ирана.

Ранее тысячи ученых с мировым именем, в числе которых 28 лауреатов Нобелевской премии подписали петицию, в рамках которой решительно осуждают изданный президентом США указ о временном запрете на въезд в страну гражданам нескольких стран Ближнего Востока и Северной Африки.

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Воскресенье, 29 января 2017 г.  

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