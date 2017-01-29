Иранский режиссер не попадет на "Оскар" из-за указа Трампа

Иранский режиссер Асгар Фархади, номинированный в этом году на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм", не сможет приехать на церемонию вручения из-за "антииммигрантского" указа Дональда Трампа.
Об этом в Тwitter написал президент Национального ирано-американского совета США Трита Парсе.
"Подтверждено: иранец Асгар Фархади не будет допущен в США для посещения церемонии "Оскар". Он номинант на лучший фильм на иностранном языке", - написал Парси.
Фильм Асгара Фархади 2016 года "Коммивояжер", номинированный на премию "Оскар", принимал участие в главной конкурсной программе 69-го Каннского международного кинофестиваля, состязаясь за "Золотую пальмовую ветвь". Фархади получил приз фестиваля за лучший сценарий, а исполнитель главной роли Шахаб Хоссейни - Приз за лучшую мужскую роль.
Президент США в пятницу, 27 января, подписал указ, который имеет название "Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты". Он приостанавливает прибытие беженцев в США в течение 120 дней и блокирует на три месяца визы для путешественников из семи мусульманских стран, в том числе из Ирана.
Ранее тысячи ученых с мировым именем, в числе которых 28 лауреатов Нобелевской премии подписали петицию, в рамках которой решительно осуждают изданный президентом США указ о временном запрете на въезд в страну гражданам нескольких стран Ближнего Востока и Северной Африки.
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