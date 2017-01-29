В Киеве создали реконструкцию битвы войск УНР за завод "Арсенал"

В центре Киева на Арсенальной площади состоялась историческая реконструкция боя войск УНР против большевиков за завод "Арсенал", который проходил в январе 1918 года.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам главы Киевской организации "Свобода" Дмитрия Кузика, такая историческая реконструкция происходит впервые за всю историю Украины.

"Мы вместе с военно-историческим клубом "Повстанец" и историками долго изучали документы и позиции сторон. Смело могу сказать, что такая реконструкция пройдет впервые", - сказал перед действом Кузик.

По его словам, бой за "Арсенал" вошел в историю потому, что небольшое количество бойцов УНР нанесло большие потери большевикам.

Следует отметить, что исторический клуб "Повстанец" подготовил настоящую реконструкцию событий. Участники действа были переодеты в форму армии УНР и большевиков, оружие, которое использовали, - также настоящее.

Действо началось с настоящих выстрелов. Но, по словам организаторов, все правила техники безопасности были соблюдены - полиция проверила все оружие.

На Арсенальной площади в Киеве собралось около 2 тысяч людей. Также здесь дежурят правоохранители и кареты скорой помощи.

Весь исторический бой длился около 20 минут. Организаторы акции позаботились о том, чтобы люди понимали всю полноту картины, поэтому абсолютно все действия реконструкторов комментировали со сцены. Во время воссоздания событий была использована и настоящая артиллерийская пушка. Закончилось действо водружением украинского флага над заводом "Арсенал".

Также в Киеве прошло факельное шествие в память Героев Крут.

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