 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Культура // Воскресенье, 29 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Киеве создали реконструкцию битвы войск УНР за завод "Арсенал"
время публикации: 29 января 2017 г., 20:03
последнее обновление: 29 января 2017 г., 20:03
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В Киеве создали реконструкцию битвы войск УНР за завод "Арсенал"
центре Киева на Арсенальной площади состоялась историческая реконструкция боя войск УНР против большевиков за завод "Арсенал", который проходил в январе 1918 года
Такая историческая реконструкция происходит впервые за всю историю Украины

В центре Киева на Арсенальной площади состоялась историческая реконструкция боя войск УНР против большевиков за завод "Арсенал", который проходил в январе 1918 года.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам главы Киевской организации "Свобода" Дмитрия Кузика, такая историческая реконструкция происходит впервые за всю историю Украины.

"Мы вместе с военно-историческим клубом "Повстанец" и историками долго изучали документы и позиции сторон. Смело могу сказать, что такая реконструкция пройдет впервые", - сказал перед действом Кузик.

По его словам, бой за "Арсенал" вошел в историю потому, что небольшое количество бойцов УНР нанесло большие потери большевикам.

Следует отметить, что исторический клуб "Повстанец" подготовил настоящую реконструкцию событий. Участники действа были переодеты в форму армии УНР и большевиков, оружие, которое использовали, - также настоящее.

Действо началось с настоящих выстрелов. Но, по словам организаторов, все правила техники безопасности были соблюдены - полиция проверила все оружие.

На Арсенальной площади в Киеве собралось около 2 тысяч людей. Также здесь дежурят правоохранители и кареты скорой помощи.

Весь исторический бой длился около 20 минут. Организаторы акции позаботились о том, чтобы люди понимали всю полноту картины, поэтому абсолютно все действия реконструкторов комментировали со сцены. Во время воссоздания событий была использована и настоящая артиллерийская пушка. Закончилось действо водружением украинского флага над заводом "Арсенал".

Также в Киеве прошло факельное шествие в память Героев Крут.

facebook

Cсылки по теме:

Отныне каждый поезд будет давать гудок на станции Круты
// NEWSru.ua // Украина // 18 марта 2016 г.

Порошенко почтил память Героев Крут и рассказал об угрозе "фантомных болей" России
// NEWSru.ua // Украина // 29 января 2016 г.

Рада минутой молчания почтила Героев Крут
// NEWSru.ua // Украина // 29 января 2016 г.

Турчинов сравнил Героев Крут с Небесной сотней
// NEWSru.ua // Украина // 29 января 2016 г.

Украина чтит память Героев Крут
// NEWSru.ua // Украина // 29 января 2016 г.

Порошенко: герои Крут показали украинцам образец патриотизма и жертвенности
// NEWSru.ua // Украина // 29 января 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 20:44
 Полторак обещает увеличить финансирование военных госпиталей
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 30 января 2017 г.  

Последняя новость – 20:44

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017