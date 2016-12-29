На Киевщине умер известный дирижёр Зюзькин

В Киевской области 28 декабря скончался заслуженный артист Украины, дирижер Народной хоровой академической капеллы имени Павла Чубинского Александр Зюзькин. Об этом сообщается на странице Великоалександровского сельского совета в Facebook.

"Перестало биться сердце Александра Дмитриевича Зюзькина - Народного артиста Украины, основателя, бессменного художественного руководителя и дирижера Народной хоровой академической капеллы имени Павла Чубинского, почетного гражданина Бориспольского района, директора Великоалександровской школы искусств и ремесел", - говорится в сообщении.

Его не стало на 73-м году жизни.

Также сообщается, что артист скончался из-за неизлечимой болезни.

Напомним, в мае 2016 года умер Николай Кацал - дирижер и основатель хора "Дударик".

Справка

Александр Зюзькин родился 9 февраля 1943 года в Казахстане. Хоровой дирижер, музыкально-общественный деятель, педагог.

Cсылки по теме: