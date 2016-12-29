За премию Рыльского будут бороться пятеро претендентов

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины обнародовал список претендентов на получение премии Кабинета министров имени Максима Рыльского за 2016 год.

Как сообщила в четверг 29 декабря пресс-служба Госкомтелерадио, за премию будут бороться пятеро претендентов:

Божена Антоняк – "Маленький Апокалипсис" Тадеуша Конвицкого, перевод с польского языка, издательство "Урбино" (2015); "Знахарь" Тадеуша Доленги-Мостовича, перевод с польского языка, издательство "Урбино" (2015); "Профессор Вильчур" Тадеуша Доленги-Мостовича, перевод с польского языка, издательство "Урбино" (2015).

Анастасия Марченко – "Вельветовый кролик, или Как оживают игрушки" Марджери Уильямс, перевод с английского, издательство "Время мастеров" (2016); "Тоби Лолнесс. Книга первая. На волосок от гибели" Тимоте де Фомбеля, перевод с французского языка, издательство "Время мастеров" (2016).

Зоя Борисюк – "Зачем читать" Эссеи Шарля Данцига, перевод с французского языка, "Издательство Анетты Антоненко" (2015).

Василий Степаненко – "Эротокрит" Вицендзоса Корнароса, перевод с греческого языка, издательство "Веселка"(2016).

Лео Бутнару – "Украинский авангард" (поэзия, манифесты, эссе, живопись), перевод с украинского языка на румынский, издательство "Tиpo Moldova" (2015).

Премия им. М.Рыльского учреждена в 1972 году (возобновлена в 2013), присуждается Кабинетом министров Украины ежегодно писателям и поэтам за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов, а также за перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира.

Премия присуждается ко дню рождения Максима Рыльского – 19 марта. Этой премии в разные годы были удостоены такие мастера художественного перевода как Василий Мысик, Борис Тен, Николай Лукаш, Ростислав Доценко, Игорь Качуровский и другие.

Первое после возобновления награждение состоялось в Киеве 30 мая 2014 года – лауреатом премии за 2013 год стал писатель Роман Гамада за книги переводов с персидского языка "Увлекательные рассказы" Али Сафи и "Бахтияр-наме", вышедшие в 2011 и 2012 годах в издательстве "Богдан".

За 2014 год премия им. М.Рыльского была присуждена Максиму Стрихе за перевод с итальянского языка поэмы Данте Алигьери "Божественная комедия. Ад" (издательство "Астролябия"); за 2015 год – Ивану Рябчию за перевод с французского языка книги "Двое господ из Брюсселя" французско-бельгийского писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта ("Издательство Анетты Антоненко").

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