В Днипре завершили внутреннюю экспозицию Музея АТО

На Днепропетровщине создали уникальный музей АТО.

Об этом сообщили Цензор.НЕТ в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью.

Сейчас завершены работы по созданию внутренней части. Главные герои выставки - воины, медики, капелланы, волонтеры и корреспонденты. Об их героических судьбах рассказывают уникальные экспонаты: личные вещи, фотографии, медали, форма.

"Команда Днепропетровской ОГА завершила создание первого в Украине Музея АТО. Весной открыли уличную экспозицию, в центре которой - военная техника. Сейчас готова и внутренняя часть. Ее главные герои - люди. Бойцы, волонтеры, медики, капелланы, военные корреспонденты - все, кто внес вклад в защиту Родины. Экспонаты рассказывают об их судьбах и личных подвигах", - рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Новая экспозиция занимает полтысячи квадратных метров в Диораме исторического музея им. Яворницкого. Ее разместили в трех залах. В первом - вещи бойцов АТО, волонтеров, медиков, капелланов, военных корреспондентов, а также боеприпасы, ордена, инструменты, детские рисунки и одежда.

Во втором зале - фотографии погибших героев и их личные вещи. Любимые шахматы, книга, открытка к матери, разбитый пулями телефон.

Третий зал - мультимедийный. Такого на территории области еще не было. В зале транслируют две ленты, каждая - не более получаса. Это документальные рассказы о войне на Востоке Украины. Кино транслируют сразу на четыре стены кинозала. Такой эффект и громкий звук переносят в эпицентр событий на Востоке и никого не оставляют равнодушным.

Увидеть новую экспозицию музея можно будет уже в новом году.

Напомним, уличная экспозиция музея была открыта в мае. Экскурсии по выставке проводят сотрудники музея и бойцы АТО. На выставке среди экспонатов можно увидеть даже блокпост украинской армии в Песках и "развалины" Донецкого аэропорта.

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