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NEWSru.ua // Культура // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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В Днипре завершили внутреннюю экспозицию Музея АТО
время публикации: 17:40
последнее обновление: 17:48
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На Днепропетровщине создали уникальный музей АТО
На Днепропетровщине создали уникальный музей АТО
На Днепропетровщине создали уникальный музей АТО
На Днепропетровщине создали уникальный музей АТО

На Днепропетровщине создали уникальный музей АТО.

Об этом сообщили Цензор.НЕТ в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью.

Сейчас завершены работы по созданию внутренней части. Главные герои выставки - воины, медики, капелланы, волонтеры и корреспонденты. Об их героических судьбах рассказывают уникальные экспонаты: личные вещи, фотографии, медали, форма.

"Команда Днепропетровской ОГА завершила создание первого в Украине Музея АТО. Весной открыли уличную экспозицию, в центре которой - военная техника. Сейчас готова и внутренняя часть. Ее главные герои - люди. Бойцы, волонтеры, медики, капелланы, военные корреспонденты - все, кто внес вклад в защиту Родины. Экспонаты рассказывают об их судьбах и личных подвигах", - рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Новая экспозиция занимает полтысячи квадратных метров в Диораме исторического музея им. Яворницкого. Ее разместили в трех залах. В первом - вещи бойцов АТО, волонтеров, медиков, капелланов, военных корреспондентов, а также боеприпасы, ордена, инструменты, детские рисунки и одежда.

Во втором зале - фотографии погибших героев и их личные вещи. Любимые шахматы, книга, открытка к матери, разбитый пулями телефон.

Третий зал - мультимедийный. Такого на территории области еще не было. В зале транслируют две ленты, каждая - не более получаса. Это документальные рассказы о войне на Востоке Украины. Кино транслируют сразу на четыре стены кинозала. Такой эффект и громкий звук переносят в эпицентр событий на Востоке и никого не оставляют равнодушным.

Увидеть новую экспозицию музея можно будет уже в новом году.

Напомним, уличная экспозиция музея была открыта в мае. Экскурсии по выставке проводят сотрудники музея и бойцы АТО. На выставке среди экспонатов можно увидеть даже блокпост украинской армии в Песках и "развалины" Донецкого аэропорта.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.  

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