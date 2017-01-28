В Минске скончался солист ВИА "Верасы" Александр Тиханович

Народный артист Беларуси, участник ВИА "Верасы" Александр Тиханович скончался в Минске на 65 году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила его дочь на своей странице в Instagram.

"Сегодня ночью не стало моего папы... Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень непростой год", — отметила она.

Александр Тиханович родился 13 июля 1952 года в Минске. Окончил Беларусскую консерваторию, в 1973 году вошел в состав ВИА "Верасы", многие годы популярного на территории бывшего СССР. В ансамбле играл на бас-гитаре и трубе, исполнял вокальные партии. В 1986 году Тиханович был вынужден расстаться с "Верасами", а в 1987 г. попал в только что организованный Государственный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга.

В 1988 г. вместе с женой организовал Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, впоследствии преобразованный в продюсерский центр Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской, через студию которого прошло много молодых беларусских исполнителей — Александр Солодуха, группа "Ляпис Трубецкой", Никита Фоминых и др.

Также Тиханович снимался в кино. В частности сыграл главную роль в мелодраме "Яблоко Луны" (2009), которую снял Юрий Елхов по сценарию Георгия Марчука.

Cсылки по теме: