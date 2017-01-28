В Минске скончался солист ВИА "Верасы" Александр Тиханович

Народный артист Беларуси, участник ВИА "Верасы" Александр Тиханович скончался в Минске на 65 году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила его дочь на своей странице в Instagram.
"Сегодня ночью не стало моего папы... Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень непростой год", — отметила она.
Александр Тиханович родился 13 июля 1952 года в Минске. Окончил Беларусскую консерваторию, в 1973 году вошел в состав ВИА "Верасы", многие годы популярного на территории бывшего СССР. В ансамбле играл на бас-гитаре и трубе, исполнял вокальные партии. В 1986 году Тиханович был вынужден расстаться с "Верасами", а в 1987 г. попал в только что организованный Государственный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга.
В 1988 г. вместе с женой организовал Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, впоследствии преобразованный в продюсерский центр Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской, через студию которого прошло много молодых беларусских исполнителей — Александр Солодуха, группа "Ляпис Трубецкой", Никита Фоминых и др.
Также Тиханович снимался в кино. В частности сыграл главную роль в мелодраме "Яблоко Луны" (2009), которую снял Юрий Елхов по сценарию Георгия Марчука.
|
Cсылки по теме:
На Киевщине умер известный дирижёр Зюзькин
// NEWSru.ua // Культура // 29 декабря 2016 г.
В Москве на 102-м году жизни умер старейший в мире актёр Владимир Зельдин
// NEWSru.ua // Культура // 31 октября 2016 г.
Архив легендарного народного артиста Украины Дмитрия Гнатюка оказался на помойке
// NEWSru.ua // Культура // 24 сентября 2016 г.
Умер Николай Кацал - дирижер и основатель хора "Дударик"
// NEWSru.ua // Культура // 24 мая 2016 г.
Умер легендарный певец Дмитрий Гнатюк
// NEWSru.ua // Культура // 29 апреля 2016 г.
Ушел из жизни народный артист Украины, руководитель хора "Гомін" Леопольд Ященко
// NEWSru.ua // Культура // 3 апреля 2016 г.