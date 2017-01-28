Ванесса Паради прилетела в Днепр для съемок в фильме о войне на Донбассе

Киноактриса и бывшая жена Джонни Деппа Ванесса Паради посетила Днепр в рамках съемок ленты литовского режиссера Шарунаса Бартаса "Иней".
Сообщает местное издание "События. Днепр" со ссылкой на актера Бориса Абрамова.
"В Киеве Ванесса была еще в декабре 2016 года. А сейчас она прилетела в Днепр для съемок в фильме "Иней". В качестве военного фотокорреспондента. Фильм о волонтерах, войне в Украине, любовь", — подчеркнул художник.
Паради посещала Днепр в минувшие выходные.
Визит актрисы держали в строгой секретности и не разглашали, а съемочной группе и персоналу запретили делать любые фото со съемок или рассказывать об этом.
Журналисты все же узнали, что Ванесса в Украине попросила национальный десерт, поэтому ей предложили попробовать вареники с вишней, а те ей очень понравились.
По сюжету молодому литовскому парню Рокасу выпадает неожиданная возможность побывать в Украине и увидеть оккупацию и войну. Вместе с гуманитарным конвоем он направляется из Литвы в Украину, где судьба сводит его с двумя военными журналистами (роль одного из них исполняет Ванесса Паради). Реальность оказывается совершенно иной, чем представлял себе молодой человек.
Съемки в Днепре проходят больше месяца, база актеров находится в Синельниково Днепропетровской области. Много сцен отснято в Киеве и непосредственно в зоне АТО — в Донецкой области.
В фильме также задействованы литовские актеры Лия Макнавичюте, Мантас Янчаускас и известный польский актер Анджей Хира, известный украинскому зрителю по фильму Анджея Вайды "Катынь".
Как рассказал на пресс-конференции режиссер фильма, на сегодняшний день съемки в Днепре практически закончены, однако, возможно, съемочная группа еще вернется в город.
Премьера фильма планируется на май 2017 года.
"Иней" снимается при поддержке Госагенства Украины по вопросам кино, Литовского киноцентра, телеканала АРТЕ, Польского Киноинститута. Это совместный проект Литвы, Франции, Украины и Польши.
Интересно, что профессиональных украинских актеров в фильме нет, зато много тех, кто играет самих себя — военных и жителей прифронтовых территорий.
Отметим, на Днепропетровщине открыли внутреннюю экспозицию первого в Украине Музея АТО. Масштабная выставка занимает почти 600 квадратных метров. Любимые вещи героев, фотографии, ордена, форма, оружие и мультимедийный зал, который создает "эффект присутствия".
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