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NEWSru.ua // Культура // Суббота, 28 января 2017 г.
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Ванесса Паради прилетела в Днепр для съемок в фильме о войне на Донбассе
время публикации: 20:25
последнее обновление: 20:25
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Ванесса Паради прилетела в Днепр для съемок в фильме о войне на Донбассе

Киноактриса и бывшая жена Джонни Деппа Ванесса Паради посетила Днепр в рамках съемок ленты литовского режиссера Шарунаса Бартаса "Иней".

Сообщает местное издание "События. Днепр" со ссылкой на актера Бориса Абрамова.

"В Киеве Ванесса была еще в декабре 2016 года. А сейчас она прилетела в Днепр для съемок в фильме "Иней". В качестве военного фотокорреспондента. Фильм о волонтерах, войне в Украине, любовь", — подчеркнул художник.

Паради посещала Днепр в минувшие выходные.

Визит актрисы держали в строгой секретности и не разглашали, а съемочной группе и персоналу запретили делать любые фото со съемок или рассказывать об этом.

Журналисты все же узнали, что Ванесса в Украине попросила национальный десерт, поэтому ей предложили попробовать вареники с вишней, а те ей очень понравились.

По сюжету молодому литовскому парню Рокасу выпадает неожиданная возможность побывать в Украине и увидеть оккупацию и войну. Вместе с гуманитарным конвоем он направляется из Литвы в Украину, где судьба сводит его с двумя военными журналистами (роль одного из них исполняет Ванесса Паради). Реальность оказывается совершенно иной, чем представлял себе молодой человек.

Съемки в Днепре проходят больше месяца, база актеров находится в Синельниково Днепропетровской области. Много сцен отснято в Киеве и непосредственно в зоне АТО — в Донецкой области.

В фильме также задействованы литовские актеры Лия Макнавичюте, Мантас Янчаускас и известный польский актер Анджей Хира, известный украинскому зрителю по фильму Анджея Вайды "Катынь".

Как рассказал на пресс-конференции режиссер фильма, на сегодняшний день съемки в Днепре практически закончены, однако, возможно, съемочная группа еще вернется в город.

Премьера фильма планируется на май 2017 года.

"Иней" снимается при поддержке Госагенства Украины по вопросам кино, Литовского киноцентра, телеканала АРТЕ, Польского Киноинститута. Это совместный проект Литвы, Франции, Украины и Польши.

Интересно, что профессиональных украинских актеров в фильме нет, зато много тех, кто играет самих себя — военных и жителей прифронтовых территорий.

Отметим, на Днепропетровщине открыли внутреннюю экспозицию первого в Украине Музея АТО. Масштабная выставка занимает почти 600 квадратных метров. Любимые вещи героев, фотографии, ордена, форма, оружие и мультимедийный зал, который создает "эффект присутствия".

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Суббота, 28 января 2017 г.  

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