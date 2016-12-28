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NEWSru.ua // Культура // Среда, 28 декабря 2016 г.
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Российскому рэперу L'One запретили въезд в Украину
время публикации: 08:11
последнее обновление: 08:31
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Российскому рэперу, выступающему под псевдонимом L'One, запретили въезд в Украину на три года

Российскому рэперу, выступающему под псевдонимом L'One, запретили въезд в Украину на три года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Владимир Парасюк со ссылкой на решение Службы безопасности Украины.

В документе говорится, что гражданину Российской Федерации Горозии Левану Эмзаровичу ("L'One") вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года.

"Никто не имеет права незаконно посещать украинский Крым, а тем более, если речь идет об адептах "русского мира", - отметил Парасюк.

L'One - российский рэпер грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основавший вместе с DJ Pill.One проект WDKTZ. Основатель и участник группы Marselle. С 2012 года начал сольное творчество на лейбле Black Star.

В ноябре сообщалось, что Служба безопасности запретила въезд в Украину около 140 деятелям культуры РФ.

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