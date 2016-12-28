Петиция про демонтаж Театра на Подоле набрала необходимые 10 тыс. подписей для рассмотрения властями Киева

Петиция от представителей общины столицы с требованием разобрать новый фасад Театра на Подоле набрала более 10 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения властями Киева.

Так, петиция о сносе нового фасада здания Театра на Подоле, которая была 29 ноября опубликована на официальном сайте киевской власти, уже собрала 10 165 подписей.

Таким образом, городские власти обязаны рассмотреть это обращение общины.

В петиции отмечается, что Андреевский спуск является общим наследием всех украинцев, визитной карточкой Киева и всей Украины, одним из мест, ради которого туристы едут именно в Киев.

"Он должен быть сохранен в первозданном состоянии, таким, каким он был построен в 18-м веке. Новые модернистские фасады полностью разрушают его историческую ценность и туристическую привлекательность. Право на перестройку должна принимать вся община Киева, а не только несколько чиновников-взяточников. Считаю, что новый фасад Театра на Подоле должен быть снесен, а улице должен быть возвращен исторический облик", – говорится в петиции.

Автор обращения Виктор Назаренко отмечает, что эти работы должны выполнить застройщик и проектировщик.

"Должностные лица, которые давали разрешение на разрушение исторического центра Киева, должны быть привлечены к уголовной ответственности, а сейчас отстранены от должностей", – считает автор петиции.

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