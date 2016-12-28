В Киево-Печерской лавре открыли Афон в миниатюре и выставку редких святынь

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры открылась выставка "Благословение Святой горы Афон", на которой представлены уникальные трехмерные изображения монашеской республики и Великой лавры, а также редкие святыни. Об этом проинформировали в пресс-службе благотворительного фонда "Православный наследство Украины на Святой горе Афон".

Как сообщает Центр информации УПЦ МП, организаторы посвятили выставку 1000-летию духовных связей Украины с Афоном.

На выставке представлены списки афонских чудотворных икон, которые направлялись как благословение Святой горы в Украину, а также афонская художественная традиция – кресты и иконы XVI-XVIII в., мемориальные вещи исследователей Афона разных времен, гравюры, карта, фотографии, книги и прочее. В частности реликвии преподобного Гавриила Афонского, основателя одесского Ильинского подворья Святогорского скита – его прижизненная фотография, посох, погребальный крест.

"Понадобилось более полугода, чтобы создать уменьшенную копию Святой горы и Великой лавры. Команда специалистов каждую деталь изготовляла отдельно, в конце все было смонтировано в единую композицию. Тысячи гостей выставки смогут перенестись на Афон и почувствовать благословение обители Богородицы. Участие в выставке стало шагом на пути к созданию Музея Афона в следующем году", - сказал основатель благотворительного фонда "Православное наследие Украины на Святой горе Афон" Дмитрий Ворона.

По словам наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла (Лебедя), "Святая гора Афон подарила нам великого подвижника - основателя нашей обители преподобного Антония Печерского. Благодать Божья на этом месте более тысячи лет. Спасибо Богу, что у нас есть связь со Святой горой, ее духовным и историческим богатством. Сейчас в нашей церкви множество монастырей и монахов, что стало возможным благодаря подвигу основоположников монашества. Люди, которые посетят эту выставку, увидят: все здесь напоминает о том, что мы дети Божьи. Все мы люди разного возраста и специальностей, но у нас одна история и любовь к нашей церкви и нашему земному Отечеству".

Генеральный директор Национального Киево-Печерского заповедника Любомир Михайлина сообщил о вкладе, который украинцы внесли в духовную сокровищницу Святой горы.

"Большое количество паломников из Украины побывали на Афоне в XVII-XVIII в. В середине XVIII в. иеромонах Киево-Печерской лавры Григорий основал на Афоне скит Черный Вир, который называли Духовным Запорожьем, поскольку его насельниками были бывшие казаки. Свято-Ильинский скит, построенный позже Паисием Величковским, тоже называли казачьим. В монастырском помяннике были записаны гетман Иван Самойлович, гетман Иван Мазепа, кошевой атаман войска запорожского Петр Калнышевский и другие казацкие имена", - сказал Михайлина.

Подробнее о трехмерных макетах Афона и Великой лавры рассказал исполнительный директор фонда Андрей Ус.

По его словам, на макете изображена даже экспозиция крестного хода из Введенского храма в Кафоликон. "Люди много спрашивают нас об Афоне и что там находится. Для лучшего визуального понимания мы создали Гору Афон, размером 2,5 на 1 метр и отдельно - первый монастырь, основанный на Афоне – это лавра святого Афанасия или Великая лавра. Надеемся, прикосновение к украино-афонскому достоянию даст еще один толчок для духовного обогащения нашего народа", - сказал Ус.

По мнению председателя отдела по делам молодежи УПЦ МП епископа Ионы (Черепанова), побывать на выставке полезно тем, кто не попадет на Афон.

"Очень важна эта выставка и тем, кто на Святой горе никогда не побывает. Это представительницы прекрасного пола. Попадая на Святую гору, видим, насколько мы далеки от совершенства, от тех людей, которые живут евангельскими идеалами", - сказал епископ.

Организаторами выставки выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, благотворительный фонд "Православное наследие Украины на Святой горе Афон", Музей "Православная Украина" (Синодальный отдел УПЦ МП "Православие и культура"), Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Киевская духовная академия и семинария, Национальная историческая библиотека Украины, Международный институт афонского наследия в Украине.

Выставка продлится до 20 апреля 2017 года.

Как уже сообщалось, размер 3-D макета Святой Горы – 2,5 м в длину и 0,9 м в ширину, вес – 180 кг. Конструкция обнесена стеклянным куполом, изготовленным из ударостойкого стекла, которое обеспечивает сохранность экспозиции.

3-D макет Великой Лавры – первого монастыря на Святой Горе, архитектура которой стала основой афонского строительства монастырей, - 1,2 м в длину и 0,85 м в ширину.

Напомним, Великая Лавра была основана в 963 году святым Афанасием Афонским, выходцем из Каппадокии, который привнес в пещерное и отшельническое монашество систему киновий, и именно она позже стала преимущественным монашеским образом жизни как на Афоне, так и в других православных монастырях.

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