Rockin'1000: 1200 музыкантов сыграли песню Nirvana Smells Like Teen Spirit

1200 музыкантов Rockin'1000 сыграли хит Nirvana Smells Like Teen Spirit на стадионе итальянского города Чезена. На концерт пришли 15 тыс. зрителей, отмечает Gazeta.ua. Видео опубликовали 25 января.

Проект Rockin'1000 начался как флешмоб в 2015 году, когда музыканты из стотысячного города Чезана обратились к американской рок-группе Foo Fighters выступить у них. На стадионе Orogel Stadium Dino Manuzzi Rockin'1000 сыграли их песню Learn to Fly и выложили в Сеть видео. Вскоре Foo Fighters откликнулись и приехали с концертом в итальянский город.

"Когда я просмотрел видео с флешмоба, оно снесло мне крышу! Увидел, сколько людей не пожалели своего времени и сил, чтобы организовать акцию - ради музыки. Это тронуло меня настолько, что даже выступили слезы", - сказал в своем видеообращении вокалист и гитарист Foo Fighters Дэйв Грол.

Летом 2016 на том же стадионе состоялся еще один массовый концерт. Благодаря поддержке Foo Fighters в проект включились музыканты-волонтеры со всего мира. В Rockin'1000 приняли участие 250 барабанщиков, 259 гитаристов, 250 певцов, 30 клавишников, 30 скрипачей и 30 духовиков.

"В прошлом году мы сделали что-то невероятное. Кто-то назвал это революцией. То, что вы видите сейчас за моей спиной, действительно чудо. Музыканты со всего мира собрались вместе и делают невероятное живое шоу ", - сказал на концерте основатель Rockin'1000 Фабио Дзаффаньини.

Сыграли песни классиков мирового рока. Среди них и Smells Like Teen Spirit. Записали концертную пластинку That's Дive. В нее вошли 17 композиций. Среди них - каверы на песни групп AC/DC, The Clash, The Rolling Stones и The Beatles.

"Эти исполнители доказали, что жизнь можно изменить благодаря страсти и работе. Надо держаться вместе, не делать конфликтов и играть рок-н-ролл", - сказал Дзаффаньини.

Напомним, ранее не публиковавшаяся демоверсия песни Nirvana -Sappy, записанная в начале 1990-х годов, стала доступна для прослушивания в Сети.

