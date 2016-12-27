Нацсовет проверит Радио "Глас" за нарушение квот, а ТРК "Украина" – за запрещённый сериал

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку Радио "Глас" за несоблюдение доли ведения программ на государственном языке.

Об этом сообщил во вторник 27 декабря на заседании председатель Национального совета Юрий Артеменко, сообщает "Укринформ".

"Мы назначаем внеплановую проверку ЗАО "Акционерная телевизионная компания "Глас", г.Одесса. Был проведен мониторинг и выявлено, что минимальная доля ведения передач на государственном языке, которая должна быть по закону не менее 50%, в эфире 15 декабря составила 31%", - отметил Артеменко.

Он добавил, что в эфире "Радио Глас" также транслировались научно-просветительские передачи российского интернет-портала "SeoPult.TV", тогда как действующей лицензией не предусмотрено ретрансляции других программ и использование иностранного продукта, кроме подборки музыкальных произведений.

Кроме того, Артеменко заявил, что Национальный совет назначил внеплановую проверку ООО "ТРК "Украина", г. Донецк, из-за продолжения показа телесериала "Старшая сестра" после запрета его Госкино Украины.

"Транслировался телесериал "Старшая сестра". Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение. А после этого происходила трансляция сериала без прокатного удостоверения. Поэтому, чтобы установить этот факт и обратиться в Госкино, нам надо провести внеплановую проверку", - сказал Артеменко.

Как сообщало Госкино, отмена государственной регистрации и аннулирование удостоверения произошло на основании ст. 15 Закона Украины "О кинематографии" (представление субъектом кинематографии недостоверных сведений в документах).

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