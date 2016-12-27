Одесские катакомбы "сделали шаг" к основному всемирному наследию ЮНЕСКО

Одесские катакомбы внесены в перечень объектов недвижимых памятников Украины.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, приказом Министерства культуры три объекта культурного наследия в Одесской области занесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины: "Старинная каменоломня Карантинной балки, 1811-1814 гг.", "Каменоломни Молдаванки, 1850-1880 гг." и "Подземный ход Воронцовского дворца, 1826 г.".

Отмечается, что старинная каменоломня Карантинной балки, расположенная на правом склоне Карантинной балки под малоэтажной застройкой по ул. Бунина, 7 на глубине 10-15 метров, является старейшей из известных в Одессе.

Каменоломни одного из районов Одессы – Молдаванки - расположены под городскими кварталами, застроенными зданиями и сооружениями в границах улиц Разумовской, Комитетской, Степовой, Мельницкой и Балковской на глубине 15-25 метров.

"Этот участок каменоломен состоит из более чем 3-х десятков каменоломен, соединенных между собой в разное время, и является единым подземным лабиринтом", - отметили в горсовете.

Третий объект - Подземный ход Воронцовского Дворца общей протяженностью 140 м расположен на глубине 4 метра под склоном обрыва в районе Военной балки, под застройкой по Воронцовскому переулку, 2 и начинается небольшим колодцем в полу подвала Воронцовского дворца. Подземный ход является старейшей подземной выработкой с ее основными элементами, сохранившейся первичной облицовкой и естественной пещерой.

"Внесение одесских катакомб в Государственный реестр недвижимых объектов культурного наследия и принятие их под охрану государства позволит в дальнейшем инициировать процедуру включения катакомб в основное всемирное наследие ЮНЕСКО", - подчеркнули в пресс-службе.

В мэрии пояснили, что вышеназванные три объекта, представляющие собой большую важность как историческое наследие города, в сентябре 2015 года были рекомендованы на рассмотрение в Министерстве культуры Украины для включения в Государственный реестр недвижимых объектов культурного наследия по категории местного значения как памятники истории, архитектуры и градостроительства.

Напомним, что в конце ноября ЮНЕСКО внесла козацкие песни Днепропетровской области в Список объектов нематериального культурного наследия человечества, нуждающихся в срочной защите.

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