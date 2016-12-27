У "Мистецького арсенала" обновился Совет по вопросам развития

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал" получил новый состав Совета по вопросам развития.

Это именно та команда, которая будет работать над окончательной концепцией и текущей стратегией "Художественного Арсенала", говорится на Facebook-странице комплекса.

Персональный состав Совета утвердил президент Петр Порошенко, соответствующий указ размещен на сайте главы государства .

Поэтому, сопредседателями Совета по вопросам развития "Художественного Арсенала" стали: жена президента и руководитель его Благотворительного фонда Марина Порошенко и советник президента Борис Ложкин.

Должность секретаря Совета возглавит действующая гендиректорки комплекса Олеся Островская-Люта.

Совместно с ними вопросы развития "Арсенала" решать: председатель КГГА Виталий Кличко, министр культуры Евгений Нищук, основатель Центра современного искусства PinchukArtCentre Виктор Пинчук, профессор УКУ Ярослав Грицак, художник Ежи Онух, ученый-экономист и советник президента Александр Пасхавер.

В Совет также вошли исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Евгений Быстрицкий, председатель ОО "Арт-фонд Игоря Воронова" Игорь Воронов, советник президента Игорь Гринев, нардеп Глеб Загорий.

На дальнейшую судьбу "Арсенала" также влиять: и.о. руководителя Госуправления делами Иван Куцик, председатель Ассоциации музеев и галерей Зиновий Мазурик и заместитель Главы АП Ростислав Павленко.

Ранее бывшая гендиректорки "Арсенала" Наталья Заболотная рассказала, что ее не допускают на государственные должности.

7 июля 2016 главой комплекса стала Олеся Островская-Люта, на должность ее со скандалом выбрала конкурсная комиссия.

Комиссия пыталась вынести решение в пользу Натальи Заболотной, но после долгих уговоров и споров склонилась к кандидатуре Островской-феврале. Выбранная гендиректорки предложила провести новый конкурс, чтобы к ней не было претензий.

Но повторный конкурс не состоялся, а Островская-Люта рассказала о своей концепции работы художественного комплекса.

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