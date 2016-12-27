В самолёте от сердечного приступа скончалась "принцесса Лея"

Американская актриса и писательница Кэрри Фишер, прославившаяся благодаря роли принцессы Леи в "Звездных войнах", умерла после тяжелого сердечного приступа.
Об этом сообщило во вторник издание Vox.
"Кэрри Фишер, известная по исполнению роли Леи в фильмах "Звездные войны", но также выдающаяся писательница и исполнительница характерных ролей, умерла после того, как перенесла тяжелый сердечный приступ во время полета из Лондона в Лос-Анджелес 23 декабря. Ей было 60 лет", - пишет издание.
Дочь Кэрри Фишер, Билли Лорд, подтвердила ее смерть в официальном заявлении во вторник. "В очень глубокой печали Билли Лорд подтверждает, что ее любимая мать Кэрри Фишер умерла в 8:55 утра", - отмечается в обнародованном сообщении.
Фишер прожила жизнь, наполненную радостью, ритмом и юмором.
После дебюта в сатирическом кино в фильме Хэла Эшби 1975 года "Шампунь" она прославилась одной из ролей в первом эпизоде "Звездных войн" в трио вместе с Марком Хэмиллом и Харрисоном Фордом в 1977 году. Она также снялась в эпизодах "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение Джедая" в 1980 и 1983 годах.
В то же время Керри Фишер продолжила сниматься в кино и выступать на телевидении. В частности, широко известна ее роль в фильме "Когда Гарри встретил Салли" 1989 года.
Из ее последних работ известно исполнение ею роли в эпизоде "Звездные войны: Пробуждение силы".
Как писательница Кэрри Фишер опубликовала много работ в 1980-х и 90-х годах, особенно когда она писала о себе. Среди самых известных ее книг – "Дневник принцессы", "Шокоголик", "Хуже не бывает".
Напомним, 26 декабря на 54-м году жизни скончался знаменитый британский певец Джордж Майкл.
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