Жеребьёвка стран-участниц "Евровидения-2017" состоится 31 января

В Киеве 31 января состоится жеребьевка стран-участниц "Евровидения-2017" и церемония передачи символического ключа конкурса. Об этом сообщает пресс-служба телеканала UA: Перший.

"Жеребьевка, по результатам которой станет известно, какие страны будут представлены в первом, а какие - во втором полуфинале "Евровидения-2017", будет проходить 31 января в Колонном зале Киевской городской государственной администрации. В этот же день состоится и церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прямом эфире мероприятие покажет UA:Перший - в эфире, на сайте, а также на YouTube-канале. Также во вторник, 31 января, в 12:00 по Киеву трансляция состоится на официальном сайте и YouTube-канале международного песенного конкурса.

Что касается процедуры жеребьевки стран-участниц "Евровидения", то первая её часть отводится на определение того, в каком из полуфиналов будут голосовать страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка нынешнего конкурса (Украина), которые ежегодно автоматически проходят в финал.

Следующим шагом станет распределение между двумя полуфиналами ещё 37 участников международного песенного конкурса 2017 года. Таким образом будет определено, представители каких 18 стран будут выступать в первом полуфинале "Евровидения-2017", а представители каких 19 стран - во втором. Точный порядок выступлений будет определен продюсерами шоу позже.

В конечном итоге в финал "Евровидения" пройдут по десять стран из каждого полуфинала. В общей сложности, вместе с "Большой пятеркой" и страной-хозяйкой нынешнего конкурса, за победу будут соревноваться 26 участников. За процедурой жеребьевки и её надлежащим выполнением согласно правилам "Евровидения" будут следить представители Наблюдательного совета песенного конкурса.

Уже несколько стран определились, какие артисты будут представлять их на конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве. В частности, со своим представителем на нынешнем "Евровидении" определилась Беларусь. В Украину от этой страны поедет группа Naviband с песней Historyja majho zyccia ("История моей жизни").

Со своим исполнителем на "Евровидение-2017" определилась и Грузия. Ее будет представлять певица Тако Гачечиладзе. На конкурсе артистка исполнит песню Keep the Faith ("Сохрани веру") собственного сочинения.

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