Жеребьёвка стран-участниц "Евровидения-2017" состоится 31 января

В Киеве 31 января состоится жеребьевка стран-участниц "Евровидения-2017" и церемония передачи символического ключа конкурса. Об этом сообщает пресс-служба телеканала UA: Перший.
"Жеребьевка, по результатам которой станет известно, какие страны будут представлены в первом, а какие - во втором полуфинале "Евровидения-2017", будет проходить 31 января в Колонном зале Киевской городской государственной администрации. В этот же день состоится и церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в прямом эфире мероприятие покажет UA:Перший - в эфире, на сайте, а также на YouTube-канале. Также во вторник, 31 января, в 12:00 по Киеву трансляция состоится на официальном сайте и YouTube-канале международного песенного конкурса.
Что касается процедуры жеребьевки стран-участниц "Евровидения", то первая её часть отводится на определение того, в каком из полуфиналов будут голосовать страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка нынешнего конкурса (Украина), которые ежегодно автоматически проходят в финал.
Следующим шагом станет распределение между двумя полуфиналами ещё 37 участников международного песенного конкурса 2017 года. Таким образом будет определено, представители каких 18 стран будут выступать в первом полуфинале "Евровидения-2017", а представители каких 19 стран - во втором. Точный порядок выступлений будет определен продюсерами шоу позже.
В конечном итоге в финал "Евровидения" пройдут по десять стран из каждого полуфинала. В общей сложности, вместе с "Большой пятеркой" и страной-хозяйкой нынешнего конкурса, за победу будут соревноваться 26 участников. За процедурой жеребьевки и её надлежащим выполнением согласно правилам "Евровидения" будут следить представители Наблюдательного совета песенного конкурса.
Уже несколько стран определились, какие артисты будут представлять их на конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве. В частности, со своим представителем на нынешнем "Евровидении" определилась Беларусь. В Украину от этой страны поедет группа Naviband с песней Historyja majho zyccia ("История моей жизни").
Со своим исполнителем на "Евровидение-2017" определилась и Грузия. Ее будет представлять певица Тако Гачечиладзе. На конкурсе артистка исполнит песню Keep the Faith ("Сохрани веру") собственного сочинения.
|
Cсылки по теме:
Страны начали назвать имена участников "Евровидения-2017"
// NEWSru.ua // Культура // 24 января 2017 г.
Национальный отбор на "Евровидение-2017": в полуфинал прошли С.К.А.Й., Vivienne Mort и O. Torvald
// NEWSru.ua // Культура // 17 января 2017 г.
Расходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход. Как идёт подготовка к конкурсу
// NEWSru.ua // Культура // 6 января 2017 г.
Для проведения "Евровидения-2017" НТКУ арендовала помещения в МВЦ за более 35 миллионов
// NEWSru.ua // Культура // 4 января 2017 г.
Креативным продюсером Евровидения-2017 стал Олег Бондарчук - режиссер "Фабрики звезд" и "Голоса страны"
// NEWSru.ua // Культура // 2 января 2017 г.
Гройсман: "Евровидение-2017" в Киеве будет проведено на самом высоком уровне
// NEWSru.ua // Культура // 31 декабря 2016 г.
Гройсман: подготовка к "Евровидению" идет в плановом режиме. Семь стран уже выбрали своих представителей
// NEWSru.ua // Культура // 23 декабря 2016 г.
Команда "Евровидения-2017" объявила о наборе волонтёров
// NEWSru.ua // Культура // 20 декабря 2016 г.
На участие в "Евровидении-2017" подали заявки 43 страны. Логотип и слоган появятся до конца года
// NEWSru.ua // Культура // 15 декабря 2016 г.